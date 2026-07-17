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В тюрьме умер убийца детей из Гулбене, который хотел «прославиться» 1 413

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Руки держатся за решетку

В тюрьме скончался Александр Коряков, приговоренный к пожизненному заключению за одно из самых жестоких преступлений в истории Латвии. В феврале 1999 года он убил трех воспитанниц детского сада и их воспитательницу в Гулбене.

На момент преступления Корякову был 21 год. Позже он заявлял, что совершил убийства ради широкой огласки и, по его словам, добился своей цели.

Как выяснилось, осужденный умер еще в августе 2022 года, однако информация об этом стала известна лишь сейчас. Ранее сведения о его судьбе практически не разглашались.

Напомним, 22 февраля 1999 года Коряков с ножом проник в детский сад №1 в Гулбене, где во время тихого часа смертельно ранил трех спящих девочек четырех, пяти и шести лет, а также их воспитательницу. Спустя семь месяцев Видземский окружной суд приговорил его к пожизненному заключению. На протяжении всего процесса преступник не выражал раскаяния.

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#тюрьма #Латвия #преступления
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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