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Запустили со скоростью 185 км/ч: экстремальный трюк закончился госпитализацией 0 322

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полет каскадера из гигантской катапульты на фестивале
ФОТО: depositphotos

Во время открытия крупнейшего музыкального фестиваля Нидерландов Zwarte Cross каскадер Джим ван Нес получил травмы после жесткой посадки при прыжке из специально построенной катапульты. После происшествия его доставили в больницу, однако организаторы сообщили, что сейчас с ним все в порядке.

Инцидент произошел вечером в первый день фестиваля Zwarte Cross в нидерландской провинции Ахтерхук. В рамках шоу каскадера Джима ван Неса запустили из гигантской катапульты на расстояние около 75 метров над огромным фестивальным шатром, сообщает NOS.

По данным организаторов, во время полета скорость спортсмена могла достигать 185 км/ч.

Организаторы сообщили, что с технической точки зрения трюк прошел успешно. Однако приземление оказалось слишком жестким: каскадер сильно ударился о надувную подушку безопасности, после чего его доставили в больницу для медицинского обследования. Позже организаторы заявили, что его состояние не вызывает опасений.

Катапульта высотой около 35 метров была специально разработана для этого номера компанией, которая обычно занимается строительством аттракционов.

Изначально в трюке должна была участвовать и каскадер Ноа Диоргина Ман, однако за несколько дней до выступления она отказалась от участия. По ее словам, решение было связано не с сомнениями в безопасности конструкции, а с тем, что защитный шлем оказался слишком большим и плохо фиксировался. Спортсменка подчеркнула, что для выполнения подобных трюков все оборудование должно идеально подходить.

Пока неизвестно, состоятся ли еще шесть запланированных запусков из катапульты. Организаторы сообщили, что примут решение после оценки произошедшего.

Несмотря на инцидент, организаторы считают эксперимент успешным, однако вопрос о продолжении экстремального шоу остается открытым. Решение о следующих выступлениях обещают объявить в ближайшее время.

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#Нидерланды #спортсмены #безопасность #травмы #шоу
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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