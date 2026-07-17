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Жителей Латвии предупреждают о новой опасной схеме с криптовалютой: Обещают легкий заработок, а похищают все деньги 0 77

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мошенничество с криптовалютой

ChatGPT

Оператор мобильной связи Bite Latvija предупреждает о новой волне криптовалютного мошенничества. Злоумышленники обещают бесплатные Bitcoin и Satoshi, но после подключения цифрового кошелька похищают деньги и получают доступ к конфиденциальной информации.

Компания Bite Latvija сообщила о стремительном распространении в интернете мошеннической схемы, известной как «pig butchering» («откорм перед забоем»). Для привлечения жертв преступники используют рекламу в социальных сетях, обещая бесплатные криптовалюты или высокую прибыль от инвестиций.

По данным компании, система безопасности Antivīruss Plus выявила мошеннические сайты, на которые пользователи из Латвии попадают через рекламные объявления в социальных сетях. На таких ресурсах предлагается выполнить несколько простых заданий и подключить цифровой кошелек для получения вознаграждения. После подключения мошенники мгновенно получают доступ к кошельку, похищают средства и собирают конфиденциальные данные.

В Bite отмечают, что современные инвестиционные аферы становятся все более профессиональными. Преступники создают правдоподобные сайты, используют изображения и видеоролики, созданные искусственным интеллектом, и активно продвигают свои проекты в социальных сетях, играя на страхе упустить выгодную возможность.

По данным Интерпола, в 2024–2025 годах европейские страны на 69% чаще объявляли международный розыск по делам о финансовом мошенничестве, что свидетельствует о росте организованной преступности в этой сфере.

Ссылаясь на данные Государственной полиции Латвии, Bite сообщает, что в 2025 году телефонные и инвестиционные мошенники похитили у жителей страны почти 19,9 млн евро, что на 69% больше, чем годом ранее. За первые пять месяцев 2026 года ущерб уже превысил 6,7 млн евро.

Особую опасность представляют схемы, при которых мошенники в течение нескольких недель или даже месяцев завоевывают доверие жертвы через социальные сети или сайты знакомств, постепенно убеждая вложить деньги в якобы надежные криптовалютные проекты. Нередко сначала человеку демонстрируют фиктивную прибыль, побуждая инвестировать все большие суммы.

В качестве одного из последних примеров специалисты приводят мошеннический сайт BitcoClaim, который имитировал криптовалютную платформу. Пользователям обещали бесплатные Bitcoin и Satoshi, однако после подключения криптокошелька средства моментально исчезали.

Эксперты рекомендуют перед любыми инвестициями проверять наличие лицензии у платформы, регистрацию компании и ее репутацию. Также не следует подключать цифровые кошельки к сайтам, ссылки на которые распространяются через рекламу в социальных сетях, мессенджерах или приходят от незнакомых людей.

Обещания гарантированной высокой прибыли без риска — один из главных признаков мошенничества. Если предложение кажется слишком выгодным, чтобы быть правдой, скорее всего, это попытка завладеть вашими деньгами.

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#инвестиции #безопасность #криптовалюта #социальные сети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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