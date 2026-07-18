В одном из многоквартирных домов на улице Раунас в Риге снова произошел пожар в квартире на первом этаже. По словам соседей, ее хозяин уже много лет доставляет беспокойство жильцам, а подобные происшествия происходят далеко не впервые.

В Риге на улице Раунас произошел пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать жильцов. Об этом сообщает передача Degpunktā (TV3).

Очевидцы рассказали, что первыми густой черный дым заметили прохожие.

«Я вышла на балкон и услышала, как кричат и требуют вызвать пожарных», — рассказала жительница соседнего подъезда.

К моменту прибытия сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы дым распространился по всему подъезду.

Как сообщила представитель ГПСС Анете Страздиня, в квартире горели диван и одна из комнат общей площадью около 15 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали из здания пять человек, а также вынесли из дома собаку.

По словам жителей дома, квартира, где произошло возгорание, уже давно вызывает беспокойство у соседей. Они утверждают, что проживающий там мужчина регулярно устраивает шумные компании, а различные происшествия происходят не впервые.

«Это не первый раз. Там живет неблагополучный тип. К нему приходят такие же друзья. Если у него ничего нет, то они поджигают. Один раз подожгли дверь, второй раз — квартиру. Не исключено, что будет и третий», — рассказал один из жильцов.

Спустя несколько дней после пожара под окнами квартиры все еще лежала обгоревшая мебель, а дверь была опечатана полицией, что свидетельствует о проведении процессуальных действий.

Еще одна жительница дома рассказала, что к мужчине регулярно приходили разные люди, из-за чего соседи давно чувствовали себя некомфортно.

«Насильно ведь никого не изолируешь, но жить с таким человеком в одном доме очень тяжело», — сказала она.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия, в том числе устанавливает, возник ли пожар по вине самого жильца или к случившемуся могут быть причастны другие люди.

Пока расследование продолжается, соседи надеются, что после очередного пожара в доме наконец наступит спокойствие.