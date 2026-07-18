В контактном зоопарке «Сад живой мечты» в Адажи произошел необычный случай: одна из посетительниц унесла с территории маленького крольчонка, утверждая, что животное принадлежит ей. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, а владельцы надеются, что кролика удастся вернуть.

В Адажи посетительница контактного зоопарка «Сад живой мечты» забрала с собой крольчонка прямо с территории фермы. Инцидент произошел на глазах у других посетителей и сотрудников, а камеры видеонаблюдения зафиксировали как сам момент, так и автомобиль, на котором женщина покинула зоопарк. Об этом сообщает передача Degpunktā (TV3).

По словам владельца зоопарка Яниса, за одиннадцать лет работы хозяйства случались разные происшествия, однако подобные случаи сегодня происходят крайне редко.

На записи слышно, как женщина уверяет окружающих, что животное принадлежит ей.

«Я его унесу. Я с ним пришла, я с ним и домой пойду. Я просто пришла его показать, уже чувствую, что он начинает нервничать», — заявила посетительница.

На ферме действуют строгие правила: брать животных на руки посетителям запрещено. Нарушение заметили девушки-волонтеры, которые работают с животными. Они не стали вступать в конфликт, но записали номер автомобиля BMW, на котором женщина уехала вместе с крольчонком.

Владелец контактного зоопарка говорит, что главная цель хозяйства — воспитывать у посетителей бережное отношение к животным.

«Мы стараемся учить людей состраданию. Такие случаи происходят редко, но, как видите, все же случаются. Сейчас проводится расследование, и результат обязательно будет», — отметил Янис.

Почему женщина решила забрать животное, пока неизвестно. По словам владельца, дело вряд ли связано с материальной ценностью кролика — стоимость таких животных сравнительно невелика.

После публикации видео в социальных сетях история получила широкий общественный резонанс. Владелец считает, что женщину, вероятно, уже могли узнать знакомые.

«Я призываю ее связаться с нами и по-человечески решить этот вопрос. Если нет — это уже ее выбор», — сказал он.

В зоопарке опасаются, что после огласки женщина может просто выпустить крольчонка на волю. Поэтому жителей Адажи и окрестностей просят быть внимательными.

Если кто-то заметит одиноко гуляющего маленького кролика, об этом просят сообщить сотрудникам «Сада живой мечты». При этом самостоятельно ловить животное не рекомендуется, поскольку крольчонка можно перепутать с детенышем дикого зайца.

Связаться с контактным зоопарком можно по телефону: 29 331 188.