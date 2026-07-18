Романтическое мошенничество остается одной из самых опасных схем интернет-обмана. В Латвии одна женщина за несколько лет перевела своему виртуальному возлюбленному почти 100 тысяч евро, а специалисты предупреждают: подобные истории могут заканчиваться не только финансовым крахом, но и тяжелой депрессией, а иногда — самоубийством.

Истории о любви, начавшейся в социальных сетях, все чаще заканчиваются огромными долгами и трагедиями. По данным специалистов, романтические мошенники месяцами и даже годами выстраивают доверительные отношения с жертвами, а затем убеждают их переводить деньги под самыми разными предлогами. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения.

Одной из самых крупных известных сумм, переведенных мошеннику, стали почти 100 тысяч евро.

Как рассказал руководитель управления безопасности SEB banka Марцис Пелцис, женщина познакомилась в интернете с мужчиной, представившимся гражданином Нигерии. На протяжении нескольких лет она регулярно отправляла ему деньги, помогая якобы решать многочисленные жизненные проблемы.

По словам Пелциса, подобные случаи могут продолжаться пять, семь лет и даже дольше.

«Люди вкладывают собственные деньги, берут кредиты. Суммы становятся все больше», — отметил он.

Еще одна жительница Латвии сейчас находится в Гане, куда отправилась к своему интернет-знакомому. Блогер по кибербезопасности Элвис Страздиньш рассказал, что лично пытался остановить женщину прямо в аэропорту, однако убедить ее отказаться от поездки не удалось. По его словам, этот случай оказался необычным даже для него. Обычно мошенники никогда не встречаются с жертвами лично, однако в этот раз мужчина действительно приехал в гостиницу.

Страздиньш считает, что это лишь часть тщательно продуманной схемы. По его мнению, после нескольких дней общения у мошенника, скорее всего, начнутся очередные финансовые трудности, решать которые снова предложат женщине.

Специалисты отмечают, что романтические аферисты всегда воздействуют прежде всего на эмоции.

«Каждому человеку хочется чувствовать себя любимым, нужным и важным. Именно этим мошенники и пользуются», — объясняет представитель банка.

Банки пытаются предотвратить подобные случаи, если замечают необычные международные переводы. При подозрительных операциях сотрудники могут временно приостановить платеж и связаться с клиентом. Иногда нескольких вопросов оказывается достаточно, чтобы человек задумался и отказаться от перевода.

Однако далеко не всегда это помогает.

По словам Элвиса Страздиньша, к нему регулярно обращаются родственники женщин, оказавшихся под влиянием интернет-мошенников. Он советует задать себе простой вопрос: что вкладывает в отношения второй человек?

«Если все время отдаете только вы, а он — ничего, это уже тревожный сигнал», — говорит специалист.

Самыми тяжелыми последствиями становятся не только финансовые потери. После осознания обмана многие жертвы сталкиваются с тяжелой депрессией. В отдельных случаях отчаяние приводит к самоубийству. Поэтому специалисты призывают родственников не отворачиваться от человека, попавшего под влияние мошенников.

Поддержка семьи и помощь психологов в такой ситуации могут оказаться не менее важными, чем попытки остановить денежные переводы.

Эксперты также напоминают, что добровольно переведенные мошенникам деньги в большинстве случаев вернуть невозможно. Более того, многие пострадавшие еще долгие годы выплачивают кредиты, которые брали ради человека, существовавшего лишь в красивой интернет-легенде.