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Недалеко от Саулкрасты столкнулись автомобили – есть пострадавшие 0 218

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: полиция

В столкновении двух автомобилей в Саулкрастском крае пострадали три человека.

В субботу вечером в Сейской волости Саулкрастского края на автодороге Саулкрасты—Рагана (P6), у поворота на Пабажи, в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, свидетельствует предварительная информация Государственной полиции.

В аварии участвовали два автомобиля — Volkswagen и Ford.

Сообщение о ДТП полиция получила около 17:35. Примерно в течение двух часов движение на месте аварии было перекрыто. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Служба неотложной медицинской помощи подтвердила, что помощь на месте была оказана трём пострадавшим. Все они в удовлетворительном состоянии доставлены в медицинское учреждение.

ГАО «Latvijas valsts ceļi» сообщило в социальной сети X, что авария произошла на 10-м километре автодороги Саулкрасты—Сея—Рагана (P6), у поворота на Пабажи.

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#ДТП #автомобили
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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