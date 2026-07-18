В столкновении двух автомобилей в Саулкрастском крае пострадали три человека.

В субботу вечером в Сейской волости Саулкрастского края на автодороге Саулкрасты—Рагана (P6), у поворота на Пабажи, в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, свидетельствует предварительная информация Государственной полиции.

В аварии участвовали два автомобиля — Volkswagen и Ford.

Сообщение о ДТП полиция получила около 17:35. Примерно в течение двух часов движение на месте аварии было перекрыто. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Служба неотложной медицинской помощи подтвердила, что помощь на месте была оказана трём пострадавшим. Все они в удовлетворительном состоянии доставлены в медицинское учреждение.

ГАО «Latvijas valsts ceļi» сообщило в социальной сети X, что авария произошла на 10-м километре автодороги Саулкрасты—Сея—Рагана (P6), у поворота на Пабажи.