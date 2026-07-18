Неправильно утилизированные литиевые аккумуляторы все чаще становятся причиной пожаров в мусоровозах и на предприятиях по переработке отходов. По данным Союза предприятий циркулярной экономики Эстонии (ERMEL), проблема затрагивает уже многие европейские страны, включая Эстонию.

Литиевые аккумуляторы становятся одной из главных причин возгораний в сфере обращения с отходами. В ERMEL предупреждают, что батареи, выброшенные вместе с бытовым мусором, способны вызвать пожар уже на этапе сбора, сортировки или переработки отходов.

Союз приводит данные австрийского исследования, согласно которому в одном мусоровозе с бытовыми отходами в среднем может находиться до 70 неправильно выброшенных литиевых аккумуляторов. При этом за последние десять лет их количество в обычном мусоре увеличилось почти на 300%.

Проблема становится все более заметной и в Эстонии, где, по информации ERMEL, участились случаи пожаров и взрывов в мусоровозах. Однако наиболее масштабно ситуация проявляется в других европейских странах.

Так, по данным Европейской федерации по обращению с отходами (FEAD), в Германии ежедневно происходит до 30 пожаров на объектах отрасли, и почти 80% из них связаны с литиевыми аккумуляторами. В Великобритании только за 2023 год зарегистрировали более 1200 подобных пожаров, а во Франции за последние четыре года их число удвоилось.

Опасность представляют не только сами аккумуляторы, но и устройства, в которых они встроены. Часто в обычный мусор попадают одноразовые электронные сигареты, детские игрушки, электрические зубные щетки, небольшие электронные гаджеты и даже поздравительные открытки со световыми или звуковыми эффектами.

Даже один такой аккумулятор способен загореться при сжатии или повреждении во время транспортировки отходов. Это создает угрозу для работников отрасли, может привести к повреждению техники и нарушить работу предприятий по переработке мусора.

Чтобы сократить число подобных происшествий, FEAD предлагает Еврокомиссии рассмотреть дополнительные меры. Среди них — введение залоговой системы для батареек, создание фонда ответственности производителей для компенсации ущерба, а также запрет одноразовых изделий со встроенными батарейками, включая одноразовые электронные сигареты.

В ERMEL также обращают внимание, что пожары приводят не только к материальному ущербу. Во многих странах предприятиям по обращению с отходами становится все сложнее получить страхование, а стоимость страховых полисов существенно выросла из-за повышенного риска возгораний.

Союз напоминает, что литиевые аккумуляторы и устройства с ними нельзя выбрасывать в контейнеры для смешанных бытовых отходов. Их следует сдавать в специальные пункты сбора батареек, электронных отходов или на станции приема отходов.