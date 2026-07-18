Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему нельзя выбрасывать литиевые аккумуляторы в обычный мусор: число пожаров в Европе стремительно растет 0 221

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Li-ion
ФОТО: Unsplash

Неправильно утилизированные литиевые аккумуляторы все чаще становятся причиной пожаров в мусоровозах и на предприятиях по переработке отходов. По данным Союза предприятий циркулярной экономики Эстонии (ERMEL), проблема затрагивает уже многие европейские страны, включая Эстонию.

Литиевые аккумуляторы становятся одной из главных причин возгораний в сфере обращения с отходами. В ERMEL предупреждают, что батареи, выброшенные вместе с бытовым мусором, способны вызвать пожар уже на этапе сбора, сортировки или переработки отходов.

Союз приводит данные австрийского исследования, согласно которому в одном мусоровозе с бытовыми отходами в среднем может находиться до 70 неправильно выброшенных литиевых аккумуляторов. При этом за последние десять лет их количество в обычном мусоре увеличилось почти на 300%.

Проблема становится все более заметной и в Эстонии, где, по информации ERMEL, участились случаи пожаров и взрывов в мусоровозах. Однако наиболее масштабно ситуация проявляется в других европейских странах.

Так, по данным Европейской федерации по обращению с отходами (FEAD), в Германии ежедневно происходит до 30 пожаров на объектах отрасли, и почти 80% из них связаны с литиевыми аккумуляторами. В Великобритании только за 2023 год зарегистрировали более 1200 подобных пожаров, а во Франции за последние четыре года их число удвоилось.

Опасность представляют не только сами аккумуляторы, но и устройства, в которых они встроены. Часто в обычный мусор попадают одноразовые электронные сигареты, детские игрушки, электрические зубные щетки, небольшие электронные гаджеты и даже поздравительные открытки со световыми или звуковыми эффектами.

Даже один такой аккумулятор способен загореться при сжатии или повреждении во время транспортировки отходов. Это создает угрозу для работников отрасли, может привести к повреждению техники и нарушить работу предприятий по переработке мусора.

Чтобы сократить число подобных происшествий, FEAD предлагает Еврокомиссии рассмотреть дополнительные меры. Среди них — введение залоговой системы для батареек, создание фонда ответственности производителей для компенсации ущерба, а также запрет одноразовых изделий со встроенными батарейками, включая одноразовые электронные сигареты.

В ERMEL также обращают внимание, что пожары приводят не только к материальному ущербу. Во многих странах предприятиям по обращению с отходами становится все сложнее получить страхование, а стоимость страховых полисов существенно выросла из-за повышенного риска возгораний.

Союз напоминает, что литиевые аккумуляторы и устройства с ними нельзя выбрасывать в контейнеры для смешанных бытовых отходов. Их следует сдавать в специальные пункты сбора батареек, электронных отходов или на станции приема отходов.

×
Читайте нас также:
#страхование #Европа #экология #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: авария авто
Изображение к статье: Заброшенное помещение с беспорядком
Изображение к статье: спасательная станция Каугури
Изображение к статье: пожар в порту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Литовский солдат
В мире
Изображение к статье: Уличное кафе
Наша Латвия
Изображение к статье: Валдис Керис
Политика
Изображение к статье: Алкогольный магазин
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Зарядка электромобиля
Наша Латвия
1
Изображение к статье: слет мотоциклистов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Литовский солдат
В мире
Изображение к статье: Уличное кафе
Наша Латвия
Изображение к статье: Валдис Керис
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео