Пожар на складе металлолома в Рижском порту, из-за которого жители нескольких районов Риги были вынуждены закрывать окна, удалось полностью потушить только утром субботы. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло почти 12 часов.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), пожар на улице Мелдру, 3, в Вецмилгрависе был полностью ликвидирован в 7:08. Сообщение о возгорании поступило накануне в 19:10.

Огонь охватил около 300 квадратных метров склада металлолома. По информации Рижской думы, в горящей куче находилось примерно 30 тысяч тонн металлолома.

На месте работали более 30 пожарных. Для тушения были задействованы шесть автоцистерн, две автолестницы и оперативный штаб, в который вошли представители нескольких государственных и муниципальных служб, Рижского свободного порта и предприятия-владельца территории.

Уже около 23:00 в пятницу пожар удалось локализовать, однако еще несколько часов продолжались работы по ликвидации очагов тления.

Тушение осложнялось особенностями самого пожара. Чтобы обнаруживать скрытые очаги горения, спасатели неоднократно использовали беспилотник, а со стороны акватории порта к работам подключили буксир Stella.

Кроме того, предприятие предоставило три единицы тяжелой техники, которые перемещали груды металлолома, помогая пожарным добраться до продолжающих тлеть участков.

Особое внимание уделялось и экологической безопасности. По рекомендации Государственной службы окружающей среды в Даугаве установили 30 метров сорбирующих боновых заграждений, чтобы ограничить распространение загрязнений.

Во время тушения в один из рукавов Даугавы попало значительное количество неочищенных сточных вод, образовавшихся при подаче воды на очаг возгорания, поэтому защитные меры приняли еще во время проведения работ.

Из-за густого дыма жителям Вецмилгрависа и Вецаки ранее рекомендовали закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. По предварительной информации, причиной пожара могли стать сильная жара и искры, возникшие во время работы техники.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили агентству LETA, что медики дежурили на месте происшествия, однако никто не пострадал. Также служба не получила ни одного вызова из близлежащих районов в связи с отравлением продуктами горения или вдыханием дыма, вызванными пожаром.

После ликвидации пожара компетентным службам предстоит окончательно установить причины возгорания и оценить возможные последствия для окружающей среды.