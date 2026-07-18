В прошлом году на объектах железнодорожной инфраструктуры Латвии было зарегистрировано пять случаев самоубийства. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на три случая.

Согласно данным Государственной железнодорожной технической инспекции, в 2025 году на железной дороге покончили с собой пять человек, тогда как годом ранее было зарегистрировано восемь таких случаев.

Среди погибших трое были в возрасте от 25 до 49 лет, один человек — в возрасте от 18 до 24 лет, еще один — 65 лет и старше.

По половому составу статистика распределилась следующим образом: в прошлом году на железной дороге совершили самоубийство трое мужчин и две женщины.

Опубликованные данные отражают официальную статистику происшествий на железнодорожной инфраструктуре. Государственная железнодорожная техническая инспекция ежегодно обобщает информацию о безопасности движения и различных инцидентах на железной дороге.

Несмотря на снижение числа таких случаев по сравнению с предыдущим годом, проблема предотвращения самоубийств остается актуальной и требует внимания как со стороны государственных служб, так и специалистов в области психического здоровья.