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Подсчитано, сколько в Латвии было самоубийств на железной дороге в прошлом году 1 373

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: рельсы
ФОТО: LETA

В прошлом году на объектах железнодорожной инфраструктуры Латвии было зарегистрировано пять случаев самоубийства. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на три случая.

Согласно данным Государственной железнодорожной технической инспекции, в 2025 году на железной дороге покончили с собой пять человек, тогда как годом ранее было зарегистрировано восемь таких случаев.

Среди погибших трое были в возрасте от 25 до 49 лет, один человек — в возрасте от 18 до 24 лет, еще один — 65 лет и старше.

По половому составу статистика распределилась следующим образом: в прошлом году на железной дороге совершили самоубийство трое мужчин и две женщины.

Опубликованные данные отражают официальную статистику происшествий на железнодорожной инфраструктуре. Государственная железнодорожная техническая инспекция ежегодно обобщает информацию о безопасности движения и различных инцидентах на железной дороге.

Несмотря на снижение числа таких случаев по сравнению с предыдущим годом, проблема предотвращения самоубийств остается актуальной и требует внимания как со стороны государственных служб, так и специалистов в области психического здоровья.

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#Латвия #безопасность #профилактика #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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