Специалисты Службы безопасности Украины восстановили видеозапись, которую подозреваемые пытались уничтожить. По данным следствия, она может стать одним из ключевых доказательств по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Видео опубликовал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, следствию удалось восстановить запись с камеры наблюдения, которую, как предполагается, исполнители заранее установили неподалеку от места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа.

«Несмотря на то что это доказательство было удалено, специалисты СБУ смогли его восстановить», — сообщил Кравченко.

Он также отметил, что следственные и процессуальные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, роли каждого из участников и собирают новые доказательства.

Покушение произошло вечером 29 июня около 21:00 в престижном районе Ле-Роше в Монако. По версии следствия, злоумышленник оставил у входа в дом сумку со взрывным устройством, после чего скрылся.

В результате взрыва тяжелые ранения получил Вадим Ермолаев. Его спутница была госпитализирована в критическом состоянии, а 13-летний сын получил менее серьезные травмы.

По факту произошедшего судебные органы Монако возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статьям о покушении на убийство и соучастии в нем, умышленной установке взрывного устройства в общественном месте, а также создании преступной группы.

Как ранее сообщал bb.lv, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, тяжело пострадавший при взрыве в Монако 29 июня, впервые публично высказался о случившемся. В открытом письме он заявил, что за покушением, по его мнению, могут стоять сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, при этом поблагодарив президента Владимира Зеленского за поддержку.