В пятницу вечером у побережья Юрмалы спасателям пришлось эвакуировать двух человек с катамарана, который потерял управление примерно в 300 метрах от берега. Оба были благополучно доставлены на сушу.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), вызов поступил в 18:26 с пляжа Каугури у улицы Мурду.

К моменту прибытия спасателей катамаран находился примерно в 300 метрах от берега и уже не мог самостоятельно вернуться на сушу. Спасатели на лодке подошли к судну и доставили обоих находившихся на нем людей на берег.

Спасательная операция завершилась в 19:10. О пострадавших не сообщается.

Летом подобные происшествия происходят регулярно, особенно при использовании небольших прогулочных судов. Даже незначительная техническая неисправность на воде может быстро превратиться в опасную ситуацию, если берег находится на значительном расстоянии.

За прошедшие сутки у сотрудников ГПСС были и другие выезды. Дважды спасателей вызывали в жилые дома, где на плите пригорела оставленная без присмотра еда. Еще в одном случае произошло возгорание электрической плиты.

В ГПСС напоминают, что оставленная без присмотра включенная плита может стать причиной пожара. Сначала появляется сильное задымление, а затем огонь способен перекинуться на кухонную мебель и другие предметы в помещении.

Всего за последние сутки — с 6:30 17 июля до 6:30 18 июля — ГПСС получила 75 вызовов. Из них 20 были связаны с пожарами, 26 — со спасательными работами, еще 29 оказались ложными.