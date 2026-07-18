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В Марупском крае велосипедист попал под микроавтобус: водитель пропустил машину, но не увидел человека на велосипеде 1 213

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полицейский автомобиль и велосипед в сельской местности
ФОТО: скриншот видео TV3

Утром в Марупском крае произошло ДТП с участием велосипедиста. По словам водителя микроавтобуса, он уступил дорогу одному автомобилю при повороте, но не заметил ехавшего следом велосипедиста.

В Марупском крае утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого микроавтобус сбил велосипедиста. Авария случилась на дороге Стипниеку, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По предварительной информации, велосипедист двигался по главной дороге, а водитель микроавтобуса выполнял левый поворот на улицу Озолкалну. Во время маневра произошло столкновение.

Сам водитель объяснил, что его обзор оказался закрыт другим транспортным средством.

«По главной дороге ехал микроавтобус, за ним ехал велосипедист. Я хотел повернуть налево, пропустил микроавтобус, но не заметил, что за ним едет велосипедист. Его увезли на обследование», — рассказал мужчина.

После аварии пострадавшего доставили в медицинское учреждение для обследования.

В Государственной полиции сообщили, что на данный момент информации о тяжелых травмах велосипедиста нет.

По факту происшествия начат административный процесс. Вопрос об ответственности водителя будет решен после выяснения всех обстоятельств аварии.

Если вина водителя будет установлена, причиненный велосипедисту ущерб покроет страховая компания, у которой застрахована гражданская ответственность владельца микроавтобуса.

Полиция напоминает, что при выполнении поворотов водителям необходимо убедиться в безопасности маневра и обращать внимание не только на автомобили, но и на велосипедистов, которые могут двигаться по главной дороге или находиться в «слепой зоне».

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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