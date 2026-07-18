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В Вецмилгрависе из воды извлекли тело мужчины: полиция начала уголовный процесс 7 752

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спасатели в лодке

В субботу в Вецмилгрависе спасатели по просьбе полиции извлекли из воды тело мужчины. По предварительным данным, погибший мог оказаться в воде днем ранее.

Как сообщили в Государственной полиции, тело мужчины было обнаружено в протоке у Кундзиньсалы возле улицы Мелдру.

По предварительной информации, погибший — мужчина 1991 года рождения. Предполагается, что он упал в воду в пятницу.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс.

Ранее Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщала, что по просьбе полиции проводила поисковые работы в протоке у Кундзиньсалы возле улицы Мелдру.

По информации, распространяемой в социальных сетях, человека в воде первыми заметили местные жители, после чего на место были вызваны экстренные службы.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках начатого уголовного процесса.

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#полиция #поиск #трагедия #преступность #спасатели #социальные сети #уголовный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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