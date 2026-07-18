В субботу в Вецмилгрависе спасатели по просьбе полиции извлекли из воды тело мужчины. По предварительным данным, погибший мог оказаться в воде днем ранее.

Как сообщили в Государственной полиции, тело мужчины было обнаружено в протоке у Кундзиньсалы возле улицы Мелдру.

По предварительной информации, погибший — мужчина 1991 года рождения. Предполагается, что он упал в воду в пятницу.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс.

Ранее Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщала, что по просьбе полиции проводила поисковые работы в протоке у Кундзиньсалы возле улицы Мелдру.

По информации, распространяемой в социальных сетях, человека в воде первыми заметили местные жители, после чего на место были вызваны экстренные службы.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках начатого уголовного процесса.