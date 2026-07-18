Во время мотослета Kurland Bike Meet 2026 в Вентспилсе мотоциклист сбил пешехода. После аварии медицинская помощь понадобилась двум людям, обоих доставили в больницу в стабильном состоянии.

В Вентспилсе в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного из участников мотослета Kurland Bike Meet 2026. На улице Бривибас мотоциклист сбил пешехода, сообщили в Государственной полиции.

Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение.

В Службе неотложной медицинской помощи уточнили, что помощь на месте была оказана двум людям. После осмотра обоих в стабильном состоянии доставили в лечебное учреждение.

По данным полиции, водитель мотоцикла был трезв — алкогольного опьянения у него не выявили.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

В полиции также отметили, что других дорожно-транспортных происшествий, связанных с проведением мотослета Kurland Bike Meet, на данный момент не зарегистрировано.

Мотослет стартовал в Вентспилсе в субботу. Заезд участников в кемпинг Piejūras kempings начался в 15:00, а вечером запланирован концерт латвийской группы Eazy Riders.

Организаторами мероприятия выступают Латвийская ассоциация мотоклубов совместно с самоуправлением Вентспилса.