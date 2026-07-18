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Водитель отвлекся на мысли о работе и устроил аварию в центре Риги 2 471

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: авария авто
ФОТО: скриншот видео TV3

На перекрестке улиц Стабу и Сколас в центре Риги столкнулись Volvo и Toyota. По словам водителя Volvo, причиной аварии стало то, что он задумался о работе и не заметил запрещающий сигнал светофора.

В центре Риги произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volvo и Toyota. Несмотря на сильные повреждения машин, люди в аварии не пострадали. Об этом сообщает передача Degpunktā (TV3).

После столкновения расположение автомобилей могло создать впечатление, что Toyota двигалась по улице Стабу, а Volvo выехал перед ней с улицы Сколас. Однако участники аварии рассказали, что события развивались иначе.

Водитель Volvo Мартиньш признал, что причиной ДТП стала его невнимательность.

«Задумался о рабочих делах и не заметил красный сигнал светофора. Он как раз только переключился», — рассказал мужчина.

По словам Инеты, управлявшей Toyota, избежать столкновения уже было невозможно.

«Я не успела нормально затормозить, все произошло очень быстро. Меня отбросило на эту улицу… Я ехала прямо», — сказала она.

Как выяснилось, Toyota двигалась по улице Сколас прямо через перекресток, а Volvo ехал по улице Стабу в направлении улицы Бривибас.

Осознав, что столкновения избежать не удастся, водитель Volvo резко повернул вправо. Однако это не помогло — автомобиль врезался в Toyota, а затем сбил дорожный знак, обозначающий одностороннее движение и запрет остановки.

Наибольшие повреждения получила Toyota. У автомобиля оказался сильно деформирован моторный отсек, были повреждены системы с техническими жидкостями.

При этом очевидцев удивило, что подушки безопасности в машине не раскрылись.

По мнению самой Инеты, это может объясняться сравнительно невысокой скоростью столкновения.

«Думаю, именно поэтому никто и не пострадал — скорость была не такой большой. Даже при скорости около 20 километров в час могут возникнуть серьезные повреждения», — отметила она.

У Volvo последствия оказались менее серьезными: автомобиль получил повреждения кузова и одной из передних фар.

После аварии обоим водителям пришлось оформлять происшествие, связываться со страховыми компаниями и сообщать о случившемся своим близким.

Этот случай вновь напоминает, что даже кратковременная потеря внимания за рулем может привести к серьезному ДТП, независимо от скорости движения.

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#страхование #транспорт #ДТП #безопасность #скорость
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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