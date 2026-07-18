Добровольные пожарные Кримулды получили необычный вызов из Ропажского края. Вместо тушения пожара им пришлось доставать из-под пола веранды крупную змею, которая сильно напугала хозяев дома.

Добровольное пожарное общество Кримулды рассказало о необычном выезде, который больше напоминал спасательную операцию, чем обычный пожарный вызов.

По словам пожарных, все началось со звонка о помощи из Ропажского края.

«Поступил звонок — нас зовут на помощь! Выезжаем в Ропажский край», — начали свой рассказ спасатели.

Когда они прибыли на место, оказалось, что никакого пожара нет. Во дворе их встретил встревоженный хозяин дома, а хозяйка, спасаясь от незваной гостьи, забралась на садовый стол.

Причиной переполоха стала змея, спрятавшаяся под деревянным полом веранды.

Хозяева предполагали, что ее длина составляет около метра. Однако, как с улыбкой отметили добровольные пожарные, на самом деле она оказалась еще длиннее.

Спасателям удалось найти пресмыкающееся, аккуратно поймать его и поместить в ведро. После этого хозяин дома смог отвезти змею в лес и выпустить ее в естественную среду обитания.

«Хозяйка в безопасности, и это в этой истории самое главное! Все участники этой истории живы и здоровы», — говорится в сообщении добровольных пожарных.

В завершение они напомнили жителям, что готовы прийти на помощь не только во время пожаров, но и в самых неожиданных ситуациях.