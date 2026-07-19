Государственная полиция Латвии сообщила, что ранее пропавший Артурс Упитис найден. Правоохранители поблагодарили всех, кто помогал в распространении информации.

Государственная полиция Латвии сообщила, что ранее объявленный в розыск Артурс Упитис найден.

«Ранее пропавший Артурс Упитис успешно найден. Государственная полиция выражает благодарность всем, кто поделился этой информацией», — говорится в сообщении полиции.

В связи с этим поисковые мероприятия завершены.

Полиция призывает жителей и впредь оперативно откликаться на просьбы о помощи в поиске пропавших людей, поскольку распространение информации в социальных сетях нередко помогает быстро установить их местонахождение.