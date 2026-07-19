Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Артурс Упитис найден: полиция поблагодарила жителей за помощь 0 1502

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артурс Упитис
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция Латвии сообщила, что ранее пропавший Артурс Упитис найден. Правоохранители поблагодарили всех, кто помогал в распространении информации.

Государственная полиция Латвии сообщила, что ранее объявленный в розыск Артурс Упитис найден.

«Ранее пропавший Артурс Упитис успешно найден. Государственная полиция выражает благодарность всем, кто поделился этой информацией», — говорится в сообщении полиции.

В связи с этим поисковые мероприятия завершены.

Полиция призывает жителей и впредь оперативно откликаться на просьбы о помощи в поиске пропавших людей, поскольку распространение информации в социальных сетях нередко помогает быстро установить их местонахождение.

×
Читайте нас также:
#полиция #Латвия #поиск #социальные сети #информация #новости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
3
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: fake love
Изображение к статье: слет мотоциклистов
Изображение к статье: Li-ion
Изображение к статье: рельсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как подобрать мед правильно
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: Глюкоза удивила поклонников.
В мире
Изображение к статье: санкции
В мире
1
Изображение к статье: Триптофан в продуктах
Люблю!
Изображение к статье: Сергей Шолохов.
В мире
Изображение к статье: Медведи подсказали, как предотвратить атрофию мышц у человека
В мире животных
Изображение к статье: Как подобрать мед правильно
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: Глюкоза удивила поклонников.
В мире
Изображение к статье: санкции
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео