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После теракта в Монако: появились новые данные о состоянии Анны Насобиной 0 795

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Насобина
ФОТО: Instagram

Спустя более двух недель после взрыва у дома украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако следствие продолжается, а врачи борются за жизнь одной из пострадавших — Анны Насобиной. По данным прокуратуры княжества, ее состояние остается критическим, хотя медики отмечают первые признаки положительной динамики.

Более двух недель прошло с момента взрыва у элитного особняка в центре Монако, в результате которого тяжелые ранения получили украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их несовершеннолетний сын.

Власти Монако квалифицировали произошедшее как террористический акт. По версии следствия, взрывное устройство было спрятано в рюкзаке, оставленном у входа в дом. Оно сработало в тот момент, когда семья подошла к зданию.

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Анна Насобина. Instagram.

После взрыва всех пострадавших доставили в больницы. Для оказания специализированной помощи их перевезли вертолетом в Ниццу.

Наиболее тяжелые травмы получила Анна Насобина. По данным ряда СМИ, женщине пришлось ампутировать обе ноги, также сообщалось о потере одной руки. Официально эта информация не подтверждалась медицинскими учреждениями.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что состояние Насобиной несколько улучшилось, однако оно по-прежнему оценивается как критическое.

«Ребенок все еще находится в больнице, а женщина, получившая серьезные ранения, чувствует себя несколько лучше, но ее состояние остается критическим», — заявил прокурор.

По его словам, Вадим Ермолаев уже пришел в сознание. Его состояние постепенно улучшается, однако следователи пока не могут провести полноценный допрос.

Французские СМИ сообщают, что Насобина находится под круглосуточным наблюдением врачей. Несмотря на положительную реакцию организма на лечение, медики подчеркивают, что делать прогнозы пока преждевременно. После многочисленных операций сохраняется высокий риск осложнений, поэтому пациентка остается в реанимации.

Напомним, взрыв в Монако стал первым террористическим актом подобного масштаба в истории княжества. Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают организаторов и исполнителей нападения.

Врачи продолжают бороться за жизнь Анны Насобиной, а следствие постепенно получает возможность допросить Вадима Ермолаева. Несмотря на первые признаки улучшения состояния пострадавших, расследование одного из самых громких преступлений этого года остается на начальной стадии, а многие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

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#терроризм #СМИ #медицина #преступность #теракт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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