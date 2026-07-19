На фоне роста потока нелегальной миграции в Латвию премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о готовности предоставить только технологическую помощь. Сто литовских пограничников в Латвию не пришлют, сообщает LRT.

"Мы можем… сотрудничать с латвийской стороной, с должностными лицами, оказывать им технологическую помощь. Я знаю, что это уже происходит, но думаю, что мы можем еще больше интенсифицировать это сотрудничество", – сказал премьер.

Отвечая на вопрос о заявленной министром внутренних дел Латвии потребности в 100 пограничниках, премьер выразил сомнение в возможности отправки такого количества сотрудников.

"Мы хотели бы попросить Латвию отнестись к этой теме гораздо серьезнее… Пока что ситуация нас не устраивает, и я надеюсь, что Латвия уделит этому должное внимание, а Литва постарается на межведомственном уровне помочь Латвии и тем самым себе", – пояснил премьер.

Он сообщил, что получил приглашение от латвийских чиновников приехать и оценить их усилия в борьбе с нелегальной миграцией.

Как сообщал bb.lv, министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас ранее заявил, что в случае сохранения нынешних масштабов вторичной нелегальной миграции из Латвии власти могут рассмотреть вопрос о временном возобновлении пограничного контроля.