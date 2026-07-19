В субботу вечером в таллиннском спа-центре Elamus Spa 21+ четырем посетителям потребовалась медицинская помощь из-за отравления угарным газом, сообщил Пыхьяский спасательный центр.

В 22:44 в Центр тревоги поступило сообщение о возможном инциденте с угарным газом в спа-центре для взрослых Elamus Spa в столичном районе Мустамяэ. Четверо находившихся в центре посетителей почувствовали недомогание, им была оказана медицинская помощь.

К моменту прибытия спасателей персонал спа-центра уже проветрил банные помещения. Комплекс временно закрыли для обеспечения безопасности и проведения необходимых проверок.

Как сообщается на странице водного комплекса, банные мастера Elamus Spa постоянно совершенствуются и проходят обучение, чтобы предлагать посетителям наилучшие банные впечатления.