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В популярном в Балтии спа-центре посетители отравились угарным газом 0 250

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спа-центр для взрослых

В субботу вечером в таллиннском спа-центре Elamus Spa 21+ четырем посетителям потребовалась медицинская помощь из-за отравления угарным газом, сообщил Пыхьяский спасательный центр.

В 22:44 в Центр тревоги поступило сообщение о возможном инциденте с угарным газом в спа-центре для взрослых Elamus Spa в столичном районе Мустамяэ. Четверо находившихся в центре посетителей почувствовали недомогание, им была оказана медицинская помощь.

К моменту прибытия спасателей персонал спа-центра уже проветрил банные помещения. Комплекс временно закрыли для обеспечения безопасности и проведения необходимых проверок.

Как сообщается на странице водного комплекса, банные мастера Elamus Spa постоянно совершенствуются и проходят обучение, чтобы предлагать посетителям наилучшие банные впечатления.

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#эвакуация #безопасность #отравление
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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