Во второй половине дня 17 июля в Риге произошел серьезный несчастный случай — четырехлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома на проспекте Виестура. Обстоятельства происшествия выясняет Государственная полиция.
По словам очевидцев, малыш выпал с четвертого этажа. Несмотря на тяжелое падение, ребенок оставался в сознании и, как рассказывают свидетели, даже смог самостоятельно подняться.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Медики оказали ребенку первую помощь, после чего доставили его в больницу для обследования и дальнейшего лечения.
В Государственной полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что проводят проверку. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе выяснить, каким образом ребенок оказался у открытого окна.
Как защитить ребенка от падения из окна: простые, но жизненно важные правила
Специалисты вновь обращают внимание родителей и других взрослых, что даже несколько секунд без присмотра могут привести к трагедии.
Каждый год с наступлением теплой погоды происходят несчастные случаи, связанные с выпадением детей из окон. Большинство таких трагедий можно предотвратить, соблюдая несколько простых правил безопасности.
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Никогда не оставляйте маленького ребенка одного в комнате, где открыто окно, даже на несколько минут.
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Во время проветривания по возможности используйте форточку или режим микропроветривания. Если окно открыто, ограничьте ширину открытия с помощью специальных фиксаторов.
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Не позволяйте детям выходить на балкон без присмотра взрослых.
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Не оставляйте спящего малыша одного дома — проснувшись, он может самостоятельно подойти к окну.
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Отодвиньте от окон кровати, диваны, стулья и другую мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.
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Не показывайте детям, как открывается окно. Чем позже ребенок научится делать это самостоятельно, тем безопаснее.
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Не приучайте малыша подставлять стул или другие предметы, чтобы выглянуть в окно или с балкона.
⚠️ Особую опасность представляют москитные сетки. Они создают ложное ощущение безопасности, но не способны выдержать даже вес маленького ребенка. Опираясь на сетку, малыш может выпасть вместе с ней.
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Обязательно установите на окна специальные детские замки, ограничители или блокираторы открывания.
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Если в доме есть жалюзи или рулонные шторы, выбирайте модели без длинных шнуров и цепочек. Ребенок может запутаться в них или использовать их, чтобы забраться на подоконник.
Помните: безопасность детей зависит прежде всего от внимательности взрослых. Несколько простых мер предосторожности способны сохранить самое ценное — жизнь ребенка.
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