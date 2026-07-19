Во второй половине дня 17 июля в Риге произошел серьезный несчастный случай — четырехлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома на проспекте Виестура. Обстоятельства происшествия выясняет Государственная полиция.

По словам очевидцев, малыш выпал с четвертого этажа. Несмотря на тяжелое падение, ребенок оставался в сознании и, как рассказывают свидетели, даже смог самостоятельно подняться.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Медики оказали ребенку первую помощь, после чего доставили его в больницу для обследования и дальнейшего лечения.

В Государственной полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что проводят проверку. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе выяснить, каким образом ребенок оказался у открытого окна.

Как защитить ребенка от падения из окна: простые, но жизненно важные правила

Специалисты вновь обращают внимание родителей и других взрослых, что даже несколько секунд без присмотра могут привести к трагедии.

Каждый год с наступлением теплой погоды происходят несчастные случаи, связанные с выпадением детей из окон. Большинство таких трагедий можно предотвратить, соблюдая несколько простых правил безопасности.

Никогда не оставляйте маленького ребенка одного в комнате, где открыто окно, даже на несколько минут.

Во время проветривания по возможности используйте форточку или режим микропроветривания. Если окно открыто, ограничьте ширину открытия с помощью специальных фиксаторов.

Не позволяйте детям выходить на балкон без присмотра взрослых.

Не оставляйте спящего малыша одного дома — проснувшись, он может самостоятельно подойти к окну.

Отодвиньте от окон кровати, диваны, стулья и другую мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.

Не показывайте детям, как открывается окно. Чем позже ребенок научится делать это самостоятельно, тем безопаснее.

Не приучайте малыша подставлять стул или другие предметы, чтобы выглянуть в окно или с балкона.

⚠️ Особую опасность представляют москитные сетки. Они создают ложное ощущение безопасности, но не способны выдержать даже вес маленького ребенка. Опираясь на сетку, малыш может выпасть вместе с ней.

Обязательно установите на окна специальные детские замки, ограничители или блокираторы открывания.

Если в доме есть жалюзи или рулонные шторы, выбирайте модели без длинных шнуров и цепочек. Ребенок может запутаться в них или использовать их, чтобы забраться на подоконник.

Помните: безопасность детей зависит прежде всего от внимательности взрослых. Несколько простых мер предосторожности способны сохранить самое ценное — жизнь ребенка.