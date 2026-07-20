Из-за грозы и сильного ветра в понедельник Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 12 вызовов, связанных с упавшими на проезжую часть деревьями. Подобные происшествия были зафиксированы во всех регионах страны.

Как сообщили в ГПСС, во всех случаях спасатели распиливали поваленные деревья и освобождали дороги для безопасного движения транспорта.

Непогода затронула различные районы Латвии. В понедельник сильный дождь прошел и в Риге, где местами наблюдались интенсивные ливни.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится. В ночь на вторник сильные осадки ожидаются во многих районах Курземе и севера Видземе, где местами возможны грозовые ливни.

В столице в ближайшие сутки также прогнозируются кратковременные прояснения, однако дождь и грозы могут периодически возвращаться.

Во время сильных осадков в Риге традиционно возникают локальные подтопления улиц, что затрудняет движение автомобилей и общественного транспорта. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность, снижать скорость и учитывать возможные препятствия на дорогах.

В ГПСС напоминают, что во время грозы не следует парковать автомобили под деревьями, а при обнаружении поваленных деревьев или других опасных препятствий необходимо сообщать об этом в экстренные службы.