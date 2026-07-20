Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гроза повалила деревья на дороги по всей Латвии: спасатели продолжают выезды 0 663

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сломавшееся дерево

Из-за грозы и сильного ветра в понедельник Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 12 вызовов, связанных с упавшими на проезжую часть деревьями. Подобные происшествия были зафиксированы во всех регионах страны.

Как сообщили в ГПСС, во всех случаях спасатели распиливали поваленные деревья и освобождали дороги для безопасного движения транспорта.

Непогода затронула различные районы Латвии. В понедельник сильный дождь прошел и в Риге, где местами наблюдались интенсивные ливни.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится. В ночь на вторник сильные осадки ожидаются во многих районах Курземе и севера Видземе, где местами возможны грозовые ливни.

В столице в ближайшие сутки также прогнозируются кратковременные прояснения, однако дождь и грозы могут периодически возвращаться.

Во время сильных осадков в Риге традиционно возникают локальные подтопления улиц, что затрудняет движение автомобилей и общественного транспорта. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность, снижать скорость и учитывать возможные препятствия на дорогах.

В ГПСС напоминают, что во время грозы не следует парковать автомобили под деревьями, а при обнаружении поваленных деревьев или других опасных препятствий необходимо сообщать об этом в экстренные службы.

×
Читайте нас также:
#дороги #Рига #погода #Латвия #безопасность #гроза #спасатели #дождь #деревья
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Елена Угоренко.
Изображение к статье: Собака-мутант
Изображение к статье: мигранты
Изображение к статье: Ребенок в окне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Автоматическая коробка передач автомобиля Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Пневматическое оружие
Политика
Изображение к статье: Фонендоскоп и деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Luminor
Бизнес
Изображение к статье: Как назвать котенка
Люблю!
1
Изображение к статье: Полиция
ЧП и криминал
Изображение к статье: Автоматическая коробка передач автомобиля Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Пневматическое оружие
Политика
Изображение к статье: Фонендоскоп и деньги
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео