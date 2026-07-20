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Кровавая ссора братьев: раненый оказался в розыске 0 329

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Криминальная разборка

Иллюстративное фото. ChatGPT.

В Лимбажском крае совместное распитие алкоголя двумя братьями завершилось конфликтом с применением ножа. Пострадавший был госпитализирован, а позже выяснилось, что он находился в розыске.

В воскресенье, 19 июля, около 18:59 в волости Стайцеле Лимбажского края между двумя братьями, распивавшими алкоголь, вспыхнула ссора.

Во время конфликта один из мужчин ударил брата ножом, причинив ему телесные повреждения.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Медики установили, что в момент происшествия он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — содержание алкоголя в его организме составило 2,82 промилле.

При проверке личности потерпевшего сотрудники полиции выяснили, что мужчина числится в розыске.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента и причины конфликта устанавливаются.

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#полиция #криминал #медицина #алкоголь #розыск #семейные отношения #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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