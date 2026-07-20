Рижский городской суд 25 сентября продолжит рассмотрение уголовного дела медсестры Детской клинической университетской больницы (BKUS), обвиняемой в смерти маленькой пациентки после трагической ошибки с лекарствами.

Рижский городской суд назначил очередное заседание по делу медсестры Детской клинической университетской больницы (BKUS) на 25 сентября. Женщина обвиняется в том, что по неосторожности перепутала лекарственные препараты, что привело к смерти ребенка в ноябре прошлого года.

Как следует из судебного календаря, обвиняемой является Елена Угоренко.

Перед началом предыдущего заседания адвокат медсестры Алдис Лиепиньш сообщил журналистам, что его подзащитная полностью признает свою вину, глубоко сожалеет о случившемся и ежедневно переживает последствия трагедии.

По словам защитника, произошедшее стало «роковым стечением обстоятельств», а сама медсестра принесла извинения семье погибшего ребенка. Кроме того, уже началась выплата компенсации пострадавшим, однако ее размер не раскрывается.

Адвокат также обратил внимание на вопросы организации работы в больнице. По его мнению, необходимо пересмотреть правила хранения опасных препаратов, чтобы такие лекарства находились отдельно от других и риск подобных ошибок был минимальным.

По ходатайству участников процесса суд постановил проводить дальнейшие заседания в закрытом режиме. При этом итоговое решение будет оглашено публично.

Согласно обвинению прокуратуры, в конце ноября прошлого года медсестра готовила назначенный врачом раствор гидрокарбоната натрия для введения пациентке на следующий день. Однако по неосторожности вместо него приготовила раствор хлорида калия, при этом ошибочно промаркировав пакет как «гидрокарбонат натрия».

На следующее утро ребенку начали вводить неправильно приготовленный препарат. Вскоре у пациентки появились головокружение и проблемы с дыханием. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти девочку не удалось. Введение раствора с высоким содержанием калия привело к необратимой остановке сердца.

В настоящее время медсестра находится на свободе под подпиской о невыезде. Кроме того, ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью.

После трагедии министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери поручил провести масштабные проверки не только в BKUS, но и в других медицинских учреждениях страны.

Суду предстоит установить все обстоятельства трагедии и определить степень ответственности медсестры. Одновременно дело уже стало поводом для пересмотра правил хранения лекарств и организации работы в латвийских больницах, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.