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Самая опасная схема недели: жители Латвии лишились более 320 тысяч евро 1 1189

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Телефонные мошенники

ChatGPT

За минувшую неделю жители Латвии потеряли не менее 321 548 евро из-за действий кибермошенников. Наибольший ущерб вновь нанесли телефонные аферисты, выдававшие себя за сотрудников банков, почты и государственных учреждений.

По данным Государственной полиции, за прошедшую неделю киберпреступникам удалось похитить у жителей Латвии не менее 321 548 евро. Финансовый ущерб был причинен в 43 случаях, еще 71 попытку мошенничества удалось предотвратить.

Самые крупные потери вновь связаны с телефонными мошенниками. Злоумышленники использовали различные схемы: представлялись сотрудниками банков, Latvijas Pasts и Государственного агентства социального страхования (VSAA), а также злоупотребляли доверием людей, предлагая различные эзотерические услуги.

Общий ущерб от телефонного мошенничества за неделю составил 162 273 евро.

Государственная полиция призывает жителей сохранять бдительность, с осторожностью относиться к неожиданным телефонным звонкам и заранее ознакомиться с наиболее распространенными схемами мошенничества и рекомендациями по безопасности на сайте полиции.

Если у вас возникли подозрения, что вы столкнулись с мошенниками, немедленно свяжитесь со своим банком и сообщите о случившемся в полицию. Если деньги уже были похищены, необходимо сразу звонить по номеру 112 и одновременно обращаться в банк.

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#банки #Латвия #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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