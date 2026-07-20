За минувшую неделю жители Латвии потеряли не менее 321 548 евро из-за действий кибермошенников. Наибольший ущерб вновь нанесли телефонные аферисты, выдававшие себя за сотрудников банков, почты и государственных учреждений.

По данным Государственной полиции, за прошедшую неделю киберпреступникам удалось похитить у жителей Латвии не менее 321 548 евро. Финансовый ущерб был причинен в 43 случаях, еще 71 попытку мошенничества удалось предотвратить.

Самые крупные потери вновь связаны с телефонными мошенниками. Злоумышленники использовали различные схемы: представлялись сотрудниками банков, Latvijas Pasts и Государственного агентства социального страхования (VSAA), а также злоупотребляли доверием людей, предлагая различные эзотерические услуги.

Общий ущерб от телефонного мошенничества за неделю составил 162 273 евро.

Государственная полиция призывает жителей сохранять бдительность, с осторожностью относиться к неожиданным телефонным звонкам и заранее ознакомиться с наиболее распространенными схемами мошенничества и рекомендациями по безопасности на сайте полиции.

Если у вас возникли подозрения, что вы столкнулись с мошенниками, немедленно свяжитесь со своим банком и сообщите о случившемся в полицию. Если деньги уже были похищены, необходимо сразу звонить по номеру 112 и одновременно обращаться в банк.