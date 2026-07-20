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Секунда до аварии: что каждый день происходит на дорогах Латвии 0 468

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обгон

Фото очевидца.

Агрессивные обгоны, опасные перестроения и игнорирование правил едва не заканчиваются тяжелыми ДТП.

На латвийских дорогах продолжают происходить ситуации, в которых до серьезной аварии остаются считанные секунды. Очередная подборка, опубликованная порталом Sadursme и очевидцами, собрала самые опасные эпизоды последних дней, зафиксированные автомобильными регистраторами.

На кадрах видно, как водители совершают рискованные обгоны, выезжают на встречную полосу, не уступают дорогу и перестраиваются, не убедившись в безопасности маневра. Подобное поведение ставит под угрозу не только самих нарушителей, но и других участников движения.

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Фото: sadursme.lv.

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Фото очевидца.

Специалисты вновь напоминают, что большинство тяжелых аварий происходит не из-за сложных дорожных условий, а вследствие человеческой самоуверенности, спешки и невнимательности.

Тем временем полиция сообщила уточненные обстоятельства ДТП, произошедшего во время мотослета Kurland Bike Meet 2026 в Вентспилсе.

После получения результатов экспертизы выяснилось, что водитель квадроцикла, сбивший пешехода, находился в состоянии алкогольного опьянения — содержание алкоголя составило 0,94 промилле. Кроме того, мужчина управлял квадроциклом, не имея водительского удостоверения необходимой категории.

В результате происшествия травмы получили два человека — водитель квадроцикла и пешеход. Оба были госпитализированы, их состояние медики оценивают как стабильное. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция сообщала, что водитель был трезв, однако после проведения проверки информация была скорректирована. Других серьезных происшествий во время проведения мотослета зарегистрировано не было.

Каждый подобный ролик — это не просто подборка дорожных нарушений, а наглядное напоминание о том, насколько высокой может быть цена одной ошибки за рулем. Соблюдение правил и уважение к другим участникам движения остаются главными условиями безопасности на дороге.

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#полиция #ДТП #автомобили
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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