В Екабпилсском крае несовершеннолетний юноша попал в ДТП, управляя автомобилем. Пострадали сам водитель и его несовершеннолетняя пассажирка, которая была доставлена в больницу.
В субботу в Екабпилсском крае произошла авария с участием автомобиля, за рулем которого находился несовершеннолетний водитель. Об этом сообщили в Государственной полиции.
В результате ДТП травмы получили водитель и его пассажирка — несовершеннолетняя девушка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии выясняются.
Кроме того, в пятницу в Екабпилсе женщина 1983 года рождения, управлявшая автомобилем *Dacia, сбила ребенка, ехавшего на велосипеде.
Пострадавший ребенок с травмами был госпитализирован. По данному факту полиция начала административный процесс и продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.
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