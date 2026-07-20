В Екабпилсском крае несовершеннолетний юноша попал в ДТП, управляя автомобилем. Пострадали сам водитель и его несовершеннолетняя пассажирка, которая была доставлена в больницу.

В субботу в Екабпилсском крае произошла авария с участием автомобиля, за рулем которого находился несовершеннолетний водитель. Об этом сообщили в Государственной полиции.

В результате ДТП травмы получили водитель и его пассажирка — несовершеннолетняя девушка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии выясняются.

Кроме того, в пятницу в Екабпилсе женщина 1983 года рождения, управлявшая автомобилем *Dacia, сбила ребенка, ехавшего на велосипеде.

Пострадавший ребенок с травмами был госпитализирован. По данному факту полиция начала административный процесс и продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.