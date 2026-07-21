В рижском микрорайоне Милгравис в пятницу вечером из окна квартиры на четвертом этаже выпал маленький ребенок. Мальчик получил травмы, однако, по имеющимся данным, его жизни ничего не угрожает — после оказания медицинской помощи он уже выписан из больницы.

В пятницу вечером в Милгрависе произошел несчастный случай: маленький мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома. Об этом сообщает передача Degpunktā (TV3).

По предварительной информации, ребенок забрался к открытому окну, встав на находившиеся рядом вещи, после чего выпал наружу.

К счастью, падение пришлось на газон возле дома, что, вероятно, помогло избежать более тяжелых последствий. По словам местных жителей, мальчик получил сотрясение мозга, однако вскоре был выписан из больницы.

"Он жив. Это очень хорошо. Хорошо, что он упал на траву. С той стороны у нас газон. Если бы он упал на асфальт, все было бы гораздо хуже. Я как раз вчера разговаривал. Сказали, что у него сотрясение мозга", - рассказали соседи.

Происшествие случилось со стороны проспекта Виестура, где фасад дома частично закрывают кусты. Из-за этого многие жители района не сразу узнали о случившемся.

Соседи рассказали журналистам, что в квартире проживает семья с двумя детьми. При этом некоторые из них отмечают, что редко видят детей на улице.

"Семья, к сожалению, неблагополучная. По-моему, он пьет. Я часто слышу, как он ругается матом. Там двое детей, один из них совсем маленький. Мне Нина рассказывала, что один ребенок — аутист. Но как он выпал, я не знаю", - поделилась одна из соседок. Вторая добавила:

"Я даже не знаю, какие они. Ни разу их не видела. Другие хотя бы выводят детей на улицу, ездят с ними в лифте, а этих я вообще не видела. Очень грустно. Детей я слышу только тогда, когда они бегают туда-сюда. Больше ничего. Чтобы они плакали — такого не слышу".

В Государственной полиции сообщили, что по факту произошедшего начат уголовный процесс по главе Уголовного закона, касающейся преступлений против здоровья человека.

Вместе с тем правоохранители подчеркивают, что на данный момент ничто не указывает на применение насилия в отношении ребенка.

По информации полиции, во время происшествия дома с детьми находилась мать. Пока она присматривала за одним ребенком, второй сумел выбраться к открытому окну и выпал.

"Меня это совсем не удивляет. Дети никогда не выходят на улицу. Вообще никогда. И, как говорит мать, оба ребенка — аутисты. Но если ребенок вообще никуда не выходит, то даже здоровый ребенок станет аутистом. Согласитесь. Если ребенка запереть в клетке... Я не знаю", - поделилась своими мыслями соседка.

Информация о случившемся также передана в сиротский суд, который оценит обстоятельства происшествия и при необходимости примет дальнейшие решения в пределах своей компетенции.

Этот случай вновь напоминает о важности защиты окон в квартирах, где живут маленькие дети. Специалисты рекомендуют устанавливать специальные ограничители и замки, не позволяющие ребенку самостоятельно полностью открыть окно, а также не оставлять рядом с подоконниками мебель или другие предметы, по которым дети могут забраться к открытому окну.