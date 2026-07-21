В Москве нашли повешенным бывшего директора терминала деловой авиации аэропорта Шереметьево Алексея Коршенко. Именно в этом терминале обслуживался самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина перед последним рейсом.

57-летнего Коршенко обнаружили мертвым еще 6 июня на балконе его квартиры на улице Флотской. По данным СМИ, следствие рассматривало версию самоубийства. При этом коллеги погибшего рассказали, что его неожиданно уволили примерно за три недели до смерти.

Коршенко стоял у истоков создания терминала деловой авиации Шереметьево, заработавшего в 2011 году. Именно там обслуживался самолет Embraer Legacy 600 Пригожина летом 2023-го. После вылета 23 августа бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области. Все, кто был на борту, погибли.

По данным «ВЧК-ОГПУ», Коршенко мог владеть информацией о событиях вокруг самолета перед вылетом. Во время техобслуживания на борту обнаружили две серьезные поломки, одна из которых касалась турбохолодильника. Агрегат планировали заменить на заранее купленный в США, однако тот внезапно оказался поврежден, и тогда услугу предоставила компания «Протектор». В этом турбохолодильнике могло быть заложено взрывное устройство, пишет канал.

«Протектор» принадлежит Павлу Провоторову, который, по данным «ВЧК-ОГПУ», близок с некогда «правой рукой» лидера ОПГ Аслана Гагиева (Джако) Аркадием Берковичем (он же Артур Хабибуллин и Андрей Петров). Сам Джако рассказывал, что одним из его хороших друзей был первый замдиректора ФСБ Сергей Королев. Утром в день вылета самолет Пригожина под предлогом покупки посещали сотрудники компании «Русджет», которой в тот момент руководил Беркович.

После катастрофы замначальника отдела транспортной безопасности Росавиации Павел Тонкошкуров, прибывший в терминал для проверки, смог опросить сотрудников обслуживания и заправки, но не получил доступа к средствам объективного контроля (камерам, интроскопам) и документации. Ему передали лишь акт досмотра самолета Пригожина, найденный на месте стоянки борта. Бумагу тут же изъяли сотрудники ФСБ.

По официальной версии, причиной катастрофы мог стать взрыв ручной гранаты на борту. Источники в российской и западной разведках говорили The Wall Street Journal, что за ликвидацией Пригожина стоял тогдашний секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.