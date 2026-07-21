Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Красной площади арестовали козу Лейлу и ее хозяина Магомеда (ВИДЕО) 0 364

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV

В Москве задержали местного жителя за выгул козы на Красной площади. Инцидент произошёл 18 июля, а сегодня стало известно, что нарушителя по имени Магомед Магомедов Тверской суд отправил под административный арест на 5 суток.

«Тверской районный суд города Москвы 20 июля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица) в отношении Магомеда Магомедова», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что мужчина находился у мавзолея Ленина, когда на его питомца обратили внимание полицейские. Однако на их требования покинуть Красную площадь Магомедов не реагировал. Также утверждается, что он нарушал общественный порядок, громко выражаясь нецензурными словами.

На суде Магомедов вину не признал и заявил, что не выгуливал свою козу по имени Лейла на Красной площади, а пришёл туда, чтобы сделать пару фотографий и сразу уйти.

Как пишут СМИ, Магомедов с Лейлой не расстаётся, он с козой неоднократно попадал в объектив камер прохожих как на улице, так и в общественном транспорте.

×
Читайте нас также:
#суд #полиция #животные #Москва #новости #арест
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: попавший в аварию автомобиль
Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Елизавета Дудник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Есть чему радоваться?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Алексей Коршенко
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кому витамины?
Наша Латвия
Изображение к статье: Кто это женщина рядом с Трампом?
В мире
Изображение к статье: Эдвард Ратниекс
Политика
3
Изображение к статье: Борис Щербаков
Lifenews
Изображение к статье: Есть чему радоваться?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Алексей Коршенко
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кому витамины?
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео