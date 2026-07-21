В Москве задержали местного жителя за выгул козы на Красной площади. Инцидент произошёл 18 июля, а сегодня стало известно, что нарушителя по имени Магомед Магомедов Тверской суд отправил под административный арест на 5 суток.

«Тверской районный суд города Москвы 20 июля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица) в отношении Магомеда Магомедова», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что мужчина находился у мавзолея Ленина, когда на его питомца обратили внимание полицейские. Однако на их требования покинуть Красную площадь Магомедов не реагировал. Также утверждается, что он нарушал общественный порядок, громко выражаясь нецензурными словами.

На суде Магомедов вину не признал и заявил, что не выгуливал свою козу по имени Лейла на Красной площади, а пришёл туда, чтобы сделать пару фотографий и сразу уйти.

Как пишут СМИ, Магомедов с Лейлой не расстаётся, он с козой неоднократно попадал в объектив камер прохожих как на улице, так и в общественном транспорте.