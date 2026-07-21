На Таллинском шоссе неподалеку от Лиласте произошла авария, причиной которой, по словам одного из участников, стал неожиданный маневр впереди ехавшего автомобиля. После столкновения микроавтобус съехал в кювет, а Audi осталась на дороге.

Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от Лиласте на участке Таллинского шоссе в направлении Риги. После столкновения оба автомобиля оказались на противоположной стороне дороги: микроавтобус съехал в кювет, а легковой Audi остановился на проезжей части.

По словам водителя Audi Гинтса, аварии предшествовал неожиданный маневр другого участника движения.

По его версии, водитель микроавтобуса включил правый указатель поворота, из-за чего создалось впечатление, что он собирается съехать с шоссе. Однако в тот момент, когда Audi уже практически поравнялась с ним, микроавтобус неожиданно начал поворачивать налево.

«Он показал правый поворот, но еще не успел съехать с дороги. Я уже был рядом, и в тот момент, когда сделать что-либо было уже невозможно, он решил развернуться», — рассказал Гинтс передаче Degpunktā (ТВ3).

Водитель микроавтобуса, в свою очередь, объяснил, что был уверен: водитель Audi понял его намерение выполнить поворот, поэтому и начал маневр.

Несмотря на неожиданную ситуацию, Гинтсу удалось избежать более тяжелых последствий. Он рассказал, что в прошлом занимался ралли, и приобретенные навыки помогли ему правильно среагировать в критический момент.

В Audi находилась также супруга водителя. Женщина была пристегнута ремнем безопасности, однако, по словам мужа, во время столкновения ударилась головой. Для исключения возможных травм ей предстоит медицинское обследование.

После оформления происшествия сотрудники Государственной полиции разрешили убрать автомобили с проезжей части, чтобы не создавать затор на Таллинском шоссе. Пожарные совместно с водителями откатили Audi на второстепенную дорогу.

Оба автомобиля получили сравнительно небольшие повреждения. Предполагается, что после эвакуации из кювета микроавтобус сможет продолжить движение своим ходом. Водитель Audi решил не рисковать и вызвать эвакуатор.