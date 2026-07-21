Чаще всего жители Латвии становились жертвами телефонных и инвестиционных мошенников. При этом банкам удалось предотвратить мошеннические операции на сумму свыше 11 миллионов евро.

В первом полугодии 2026 года у клиентов финансовых учреждений — членов Ассоциации финансовой отрасли Латвии — мошенники похитили 7,825 млн евро. За шесть месяцев было зарегистрировано 2829 случаев мошенничества.

Наиболее распространенными оказались телефонные аферы — зафиксировано 1333 случая, ущерб составил 4,36 млн евро. Еще 1178 человек пострадали от инвестиционных мошенничеств, потеряв в общей сложности 2,18 млн евро. В результате 318 других видов мошенничества злоумышленники похитили еще 1,39 млн евро.

В то же время финансовым учреждениям удалось предотвратить 10 960 попыток мошенничества на общую сумму 11,029 млн евро. Банки пресекли 2251 попытку телефонного мошенничества, 6335 инвестиционных афер и 2374 преступления других видов.

По данным Ассоциации финансовой отрасли, мошенники стали действовать более целенаправленно и все чаще подстраивают свои схемы под актуальные события и повседневные привычки людей. Помимо телефонных звонков и фиктивных инвестиционных предложений, широко используются фишинговые сообщения от имени банков, Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования, курьерских компаний и других известных организаций. Их цель — убедить человека самостоятельно раскрыть данные для доступа к счетам или подтвердить мошеннический платеж. С началом летнего сезона участились и схемы, связанные с путешествиями.

Эксперты отмечают, что большинство подобных преступлений основано не на сложных технических атаках, а на методах социальной инженерии. Злоумышленники входят в доверие к людям и убеждают их собственноручно совершить действия, которые приводят к потере денег или персональных данных.

Несмотря на постоянное совершенствование банковских систем защиты, главным способом противостоять мошенникам остается внимательность самих клиентов. Специалисты советуют не сообщать никому коды доступа, не переходить по сомнительным ссылкам и тщательно проверять любые просьбы о переводе денег или передаче конфиденциальной информации.