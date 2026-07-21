Государственная полиция просит жителей помочь установить личности молодых людей, которых подозревают в хулиганских действиях, в том числе в повреждении автомобилей в Риге.

Рижское Восточное управление Государственной полиции объявило в розыск молодых людей, запечатленных на фотографиях и видеозаписи. Они могут быть причастны к хулиганским действиям, включая повреждение автомобилей.

Полиция просит всех, кто узнал этих молодых людей или располагает информацией об их возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 67086327 или 112, а также по электронной почте [email protected].

Кроме того, правоохранители призывают самих молодых людей, попавших на видео, добровольно связаться с полицией.

Любая информация, которая поможет установить личности разыскиваемых или их местонахождение, может оказаться важной для расследования. Полиция рассчитывает на помощь жителей.