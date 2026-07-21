Трагическая авария на дороге между Икшкиле и Тинужи унесла жизнь одного человека, второй оказался в больнице в тяжелом состоянии. Позже полиция выяснила, что оба участника ДТП не имели законного права управлять автомобилями.

В ночь на субботу, около трех часов, на дороге между Икшкиле и Тинужи произошло лобовое столкновение автомобилей BMW и Porsche. В результате аварии 54-летний водитель BMW погиб на месте, а 31-летний водитель Porsche с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Причины столкновения пока устанавливает Государственная полиция. Следователи выясняют, связано ли происшествие с превышением скорости, потерей управления или другими обстоятельствами.

В ходе расследования выяснилось, что оба водителя вообще не должны были находиться за рулем. Как сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне, водитель Porsche управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. В отношении водителя BMW, в свою очередь, действовал запрет на использование водительских прав.

Жители окрестностей рассказали, что сила удара была такой, что его было слышно примерно за полкилометра от места аварии.

«Жена не слышала шума двигателей — только сам удар. Казалось, будто столкнулись два огромных молота. Картина была страшная», — рассказал местный житель Мартиньш.

По словам другого очевидца, Рейниса, один из автомобилей оказался настолько сильно разрушен, что поначалу было невозможно определить его марку.

Авария сказалась и на движении транспорта. Пока экстренные службы работали на месте происшествия, на дороге образовалась длинная пробка. Многие автомобилисты пытались объехать затор по грунтовой дороге, которая заканчивается у частного сельскохозяйственного участка.

Хозяин участка Мартиньш рассказал, что пытался остановить поток машин и даже выставил колышки, однако часть водителей проигнорировала предупреждения и продолжила движение прямо через его луг.

Около восьми часов утра работа экстренных служб завершилась, после чего движение по дороге было полностью восстановлено.

Эта авария стала еще одним напоминанием о том, что нарушение ограничений на право управления автомобилем может привести к трагическим последствиям не только для самих водителей, но и для окружающих.