На улице 18 Ноября в Даугавпилсе произошло столкновение легкового автомобиля Toyota с трамваем. В результате аварии один человек получил травмы, но от госпитализации отказался.

Авария произошла днем на улице 18 Ноября в Даугавпилсе. По данным Государственной полиции, легковой автомобиль Toyota столкнулся с трамваем.

В результате ДТП пострадал один человек. Медики осмотрели пострадавшего, однако он отказался от дальнейшей госпитализации.

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На месте происшествия также работали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Спасатели отключили аккумулятор поврежденного автомобиля и очистили проезжую часть от обломков, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. Инцидент обошелся без тяжелых последствий, однако еще раз напомнил о необходимости соблюдать повышенную осторожность на участках дорог, где автомобильное движение пересекается с трамвайными путями.