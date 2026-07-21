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В Риге пропала 12-летняя девочка 0 680

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елизавета Дудник
ФОТО: пресс-фото

Сотрудники Северного управления Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают без вести пропавшую Елизавету Дудник 2013 года рождения, которая 19 июля около 09:00 ушла из своего дома в микрорайоне Пурвциемс в Риге и до настоящего времени не вернулась.

Последний раз девочку видели 19 июля около 16:30 на детской площадке возле торгового объекта на улице Дзелзавас. Ранее она уже неоднократно уходила из дома.

Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, черные волосы до плеч, родимые пятна у левой брови и слева возле носа.

Была одета: в черный спортивный костюм Nike и черные кроссовки.

Государственная полиция призывает всех, кому известно местонахождение Елизаветы, внимательно ознакомиться с ее фотографией и сообщить любую информацию по телефону 112.

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#Рига #полиция #поиск #безопасность #приметы #новости #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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