В Кекавском крае, неподалеку от Валдлаучи, водитель BMW не справился с управлением при выезде с кольцевой развязки. Автомобиль вылетел с дороги, повредил ограждение и остановился на пешеходном тротуаре. Полиция начала административный процесс.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у Валдлаучи в Кекавском крае. При выезде с кольцевой развязки водитель кроссовера BMW потерял управление автомобилем, после чего машина выехала за пределы проезжей части.

По пути автомобиль пересек газон, снес несколько секций металлического ограждения и остановился на пешеходном тротуаре вдоль улицы Баускас.

К моменту приезда съемочной группы Degpunktā (ТВ3) водителя возле автомобиля уже не было. Один из очевидцев предположил, что причиной аварии могло стать внезапное ухудшение самочувствия водителя.

«Возможно, ему стало плохо за рулем — иначе сложно объяснить, почему машина так резко ушла с дороги», — отметил свидетель. Однако это лишь личная версия, которая официально не подтверждена.

Другой прохожий эмоционально высказался о стиле вождения некоторых владельцев автомобилей BMW:

«Я вижу так ситуацию в Латвии, в Риге: водители BMW ездят ужасно. Ни голова у них не работает, ни поворотники».

В Государственной полиции сообщили, что, по предварительной информации, водитель потерял контроль над автомобилем. Одной из возможных причин могла стать слишком высокая скорость при выезде с кольцевой развязки. На мокром дорожном покрытии автомобиль не удержался на траектории движения и выехал за пределы дороги.

По факту аварии начат процесс об административном правонарушении.

К счастью, в результате происшествия никто из пешеходов не пострадал, хотя автомобиль остановился непосредственно на тротуаре.