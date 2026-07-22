Киберпреступники массово заманивали жителей «суперскидками» на летние товары и средства для здоровья, а число интернет-угроз за месяц побило все рекорды.

В июне в Латвии удалось предотвратить более 56 миллионов различных киберугроз — это рекордный показатель и более чем в два раза выше, чем весной. Такие данные представил мобильный оператор Tele2, отметив стремительный рост активности интернет-мошенников.

По информации компании, основную опасность по-прежнему представляют вредоносные программы, фишинговые атаки и поддельные интернет-магазины.

Как рассказал руководитель отдела безопасности Tele2 Александр Богданов, всего за первые шесть месяцев 2026 года специалисты компании заблокировали около 180 миллионов попыток мошенничества. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, что говорит о резком росте числа цифровых угроз.

В июне злоумышленники особенно активно использовали начало летнего сезона. Они создавали фальшивые сайты с заманчивыми скидками на садовую мебель, детские товары для отдыха на воде и другие сезонные покупки.

Не менее популярной приманкой стали товары для здоровья и красоты. Пользователям предлагали приобрести маски для терапии красным светом, приборы для лазерной терапии, сыворотки для роста волос и различные пищевые добавки. После оплаты покупатели не получали товар, а их персональные и банковские данные оказывались в руках мошенников и могли использоваться для новых преступных схем.

Специалисты предупреждают: если интернет-магазин предлагает слишком выгодные скидки, стоит проверить его репутацию, адрес сайта и отзывы покупателей. Современные мошенники все чаще играют на желании людей сэкономить, поэтому осторожность остается главным способом защиты от киберпреступников.