Пострадавший уже выписан из больницы, но продолжает лечение и вспоминает произошедшее как настоящий кошмар.

Серб Любиша Карович, который в начале июля едва не погиб после разрушения иллюминатора на борту самолета Ryanair, выписан из больницы. Мужчина признался, что до сих пор страдает от последствий происшествия, а звук взрыва продолжает преследовать его даже во сне.

В интервью британской газете The Guardian Карович рассказал, что почти ничего не помнит о самом инциденте.

«Помню только взрыв. У меня до сих пор болят голова и шея. Но главное — я жив», — сказал он.

Инцидент произошел вскоре после вылета самолета Ryanair из греческих Салоников в немецкий Мемминген. По словам пассажиров, раздался сильный хлопок, после чего один из иллюминаторов разрушился. Очевидцы утверждают, что мужчину потоком воздуха вытянуло наружу почти по плечи.

Любиша Карович с женой.

Пассажиры спасли ему жизнь

По словам супруги Каровича Светланы Гркович, именно пассажиры пришли на помощь ее мужу.

Особую благодарность семья выражает одному из пассажиров, предположительно гражданину Албании.

«Он сделал все возможное, чтобы втянуть Любишу обратно в салон. Потом попытался закрыть разбитое окно сумкой, но ее сразу же выбросило наружу. Тогда удалось использовать чемодан. Мы будем благодарны ему всю жизнь», — рассказала женщина.

Сам Карович считает, что его спас пристегнутый ремень безопасности.

«Возможно, именно ремень сохранил мне жизнь. А может, это была судьба. Каждый день благодарю Бога», — признался он.

Впереди — долгое восстановление

После происшествия мужчина получил многочисленные травмы. Из-за сильного воздушного потока его лицо сильно опухло и оказалось деформировано.

Сейчас Карович вынужден носить шейный ортез в течение шести недель. После этого врачи примут решение, потребуется ли операция. Кроме того, у него диагностированы ожоги и многочисленные ушибы правой руки, плеча и грудной клетки.

По словам адвоката пострадавшего, произошедшее иначе как чудом назвать нельзя.

«Его голова и правая рука находились снаружи самолета, летевшего со скоростью около 600 километров в час. Он буквально заглянул смерти в глаза и сумел вернуться», — заявил юрист.

Спор вокруг действий экипажа

Адвокат Каровича, как и его супруга, утверждает, что экипаж самолета в первые минуты после происшествия практически не предпринимал активных действий.

По его словам, очевидцы рассказывали, что бортпроводники сами находились в состоянии шока и опасались крушения самолета.

В Ryanair обвинения отвергают. Представители авиакомпании заявили, что экипаж действовал строго по инструкции. При резкой разгерметизации пассажиры и сотрудники обязаны пристегнуться и воспользоваться кислородными масками. После стабилизации ситуации, как утверждают в компании, пострадавшему помогли пересесть на другое место.

Расследование продолжается

В настоящее время обстоятельства происшествия изучают специалисты. Помимо Европейского агентства по авиационной безопасности, расследование начала и Национальная транспортная комиссия США (NTSB).

Сам Карович признается, что после случившегося страдает от бессонницы.

«Каждый раз, когда пытаюсь уснуть, снова слышу тот взрыв», — говорит он.

Мужчина рассчитывает получить компенсацию от Ryanair. Пока же, по его словам, единственными сообщениями от авиакомпании стали электронные письма с предложением перебронировать билет.

Любиша Карович сумел выжить благодаря ремню безопасности и самоотверженным действиям других пассажиров. Однако последствия пережитого еще долго будут напоминать о себе — как физическими травмами, так и тяжелыми психологическими переживаниями. Тем временем расследование должно установить, что именно привело к столь опасному происшествию и были ли действия экипажа достаточными.