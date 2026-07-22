Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Леопард устроил охоту в винном магазине: жуткие кадры попали на видео 0 675

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нападение леопарда

Разъяренный хищник атаковал сразу нескольких человек, прежде чем его удалось усыпить.

В индийском городе Тодарайсингх леопард забежал в винный магазин и напал на продавца. Момент атаки попал на камеры видеонаблюдения.

По сообщениям местных СМИ, пятилетний самец леопарда проник в подсобную часть магазина и набросился на 25-летнего сотрудника Санджая Гурджара.

На кадрах видно, как хищник перепрыгивает через прилавок, цепляется когтями за плечи мужчины и пытается повалить его на пол. Продавцу удалось отбиться, после чего он бросился к выходу.

Убегая, мужчина успел опустить защитные рольставни, заперев леопарда внутри магазина. После пережитого шока он потерял сознание.

Оставшись внутри, хищник метался между стеллажами и сбивал бутылки с алкоголем.

По словам пострадавшего, ему чудом удалось вырваться из лап зверя.

«Мне удалось оттолкнуть леопарда и побежать к выходу. По дороге я опустил рольставни, а потом потерял сознание», — рассказал он журналистам.

Как выяснилось позже, до нападения в магазине леопард успел атаковать еще двух человек — 40-летнего местного жителя и сотрудника лесной службы.

Специалисты по охране дикой природы несколько часов выслеживали животное. Около двух часов дня леопарда обнаружили и усыпили с помощью транквилизатора.

Продавец получил травмы руки, плеча и носа. Еще два пострадавших также получили ранения, однако их состояние не уточняется.

Причины появления леопарда в населенном пункте пока не называются. Специалисты выясняют, как дикое животное оказалось в городе и что заставило его нападать на людей.

×
Читайте нас также:
#безопасность #Индия #нападение #дикие животные
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эстонская полиция
Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Пограничник
Изображение к статье: Пожар в многоэтажке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Индийцы
Наша Латвия
Изображение к статье: Место на Луне, куда упадет ракета
Техно
Изображение к статье: больница
Политика
Изображение к статье: Соцсети
В мире
Изображение к статье: Дрова
Наша Латвия
Изображение к статье: Наводнение в Талсинском музее
Наша Латвия
Изображение к статье: Индийцы
Наша Латвия
Изображение к статье: Место на Луне, куда упадет ракета
Техно
Изображение к статье: больница
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео