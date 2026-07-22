Разъяренный хищник атаковал сразу нескольких человек, прежде чем его удалось усыпить.

В индийском городе Тодарайсингх леопард забежал в винный магазин и напал на продавца. Момент атаки попал на камеры видеонаблюдения.

По сообщениям местных СМИ, пятилетний самец леопарда проник в подсобную часть магазина и набросился на 25-летнего сотрудника Санджая Гурджара.

На кадрах видно, как хищник перепрыгивает через прилавок, цепляется когтями за плечи мужчины и пытается повалить его на пол. Продавцу удалось отбиться, после чего он бросился к выходу.

Убегая, мужчина успел опустить защитные рольставни, заперев леопарда внутри магазина. После пережитого шока он потерял сознание.

Оставшись внутри, хищник метался между стеллажами и сбивал бутылки с алкоголем.

По словам пострадавшего, ему чудом удалось вырваться из лап зверя.

«Мне удалось оттолкнуть леопарда и побежать к выходу. По дороге я опустил рольставни, а потом потерял сознание», — рассказал он журналистам.

Как выяснилось позже, до нападения в магазине леопард успел атаковать еще двух человек — 40-летнего местного жителя и сотрудника лесной службы.

Специалисты по охране дикой природы несколько часов выслеживали животное. Около двух часов дня леопарда обнаружили и усыпили с помощью транквилизатора.

Продавец получил травмы руки, плеча и носа. Еще два пострадавших также получили ранения, однако их состояние не уточняется.

Причины появления леопарда в населенном пункте пока не называются. Специалисты выясняют, как дикое животное оказалось в городе и что заставило его нападать на людей.