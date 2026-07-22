На латвийско-белорусской границе произошел очередной инцидент с участием нелегальных мигрантов. По данным Национальных вооруженных сил, группа нарушителей вела себя агрессивно и забрасывала военнослужащих поленьями, после чего военным пришлось применить слезоточивый газ и произвести предупредительный выстрел.

Как сообщили в Национальных вооруженных силах, инцидент произошел во вторник во время оказания поддержки Государственной пограничной охране.

Военнослужащие обнаружили группу как минимум из пяти человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Латвии. По информации НВС, заметив патруль, нарушители начали вести себя агрессивно и стали бросать в сторону солдат поленья.

Сначала военнослужащие применили слезоточивый газ, однако, как утверждают в НВС, это не остановило нарушителей. После того как они продолжили игнорировать требования должностных лиц и сохраняли агрессивное поведение, был произведен предупредительный выстрел в воздух.

После этого группа отступила обратно на территорию Беларуси.

В Национальных вооруженных силах заявили, что рассматривают произошедшее как очередное проявление гибридного давления на внешнюю границу Европейского союза и НАТО.

По оценке НВС, Беларусь продолжает использовать нелегальную миграцию как инструмент гибридной войны, а подобные провокации на латвийско-белорусской границе продолжаются.

Латвийские военнослужащие оказывают поддержку Государственной пограничной охране на восточной границе страны в связи с сохраняющимся миграционным давлением и действующим усиленным режимом охраны государственной границы.