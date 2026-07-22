Во дворе жилого дома на улице Салнас в Риге конфликт между несколькими мужчинами закончился выстрелом и дракой. Подозреваемый уже задержан, а очевидцы рассказали, что происходило до приезда полиции.

В понедельник около полудня во дворе одного из домов на улице Салнас произошел конфликт между несколькими мужчинами. Во время ссоры один из участников выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет, а затем, по данным полиции, нанес двум людям удары рукояткой этого предмета.

На место происшествия прибыли несколько экипажей Государственной полиции и бригады скорой помощи. Пока медики оказывали помощь пострадавшим, вокруг собрались десятки очевидцев.

Один из свидетелей рассказал программе Degpunktā (ТВ3), что оказался на месте еще до приезда экстренных служб.

«Я проезжал мимо как раз перед приездом полиции. Увидел, что один мужчина прижал другого к машине, а оружие валялось на земле», — рассказал очевидец.

По словам жителей дома, участники конфликта, по меньшей мере частично, проживают в этом дворе.

Одна из соседок сообщила, что после инцидента полицейские фотографировали повреждения автомобиля, а молодому мужчине оказывали помощь прямо в служебной машине.

«Его обыскали, собрали гильзы, потом посадили в полицейскую машину и увезли. А мужчина в разорванной рубашке остался стоять», — рассказала женщина.

Что именно стало причиной конфликта, полиция пока не раскрывает. Также неизвестно, возникла ли ссора из-за оружия или оно было использовано уже после начала конфликта.

Как сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма, правоохранители получили сообщение о мужчине 2001 года рождения, который произвел выстрел в воздух из предмета, похожего на оружие, а затем нанес удары двум людям.

Подозреваемый задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части второй статьи 231 Уголовного закона, предусматривающей ответственность за хулиганство.

Расследование продолжается, и полиции еще предстоит установить все обстоятельства конфликта.