Из-за технической неисправности в воду попало слишком много хлора. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, а некоторые гости готовят судебные иски.

Около 60 отдыхающих пострадали в одном из отелей испанского курорта Бенаавис на побережье Коста-дель-Соль после отравления хлором в гостиничном бассейне. Предварительно установлено, что причиной инцидента стала неисправность оборудования, отвечающего за подачу дезинфицирующего вещества.

По данным местных СМИ, автоматический выключатель насоса подачи хлора вышел из строя, из-за чего в воду попало избыточное количество химического вещества.

Пострадавшим оказали первую помощь прямо в гостинице, а часть отдыхающих доставили в больницы на машинах скорой помощи. После обследования всех пациентов отпустили домой.

После происшествия администрация закрыла и опечатала бассейн. Новым гостям сообщают лишь о временном закрытии объекта «по техническим причинам», не упоминая об отравлении. Руководство гостиницы отказывается комментировать случившееся.

Специалисты аккредитованной лаборатории уже взяли пробы воды, чтобы установить точные причины происшествия.

Тем временем некоторые постояльцы намерены обратиться в суд. По их словам, профилактическое обслуживание оборудования следовало проводить в межсезонье, а не в разгар летнего туристического сезона.

В отеле отдыхали не только испанцы, но и туристы из Португалии, Франции, Великобритании, Украины и Германии.

Похожий случай произошел накануне в пригороде Рима, где парами хлора отравились восемь человек, в том числе пятилетний мальчик, который находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие жаловались на жжение в глазах и горле, кашель и затрудненное дыхание.

Инцидент вновь напомнил о том, что даже обычный отдых у бассейна может обернуться серьезной опасностью, если нарушается работа систем очистки воды. Расследование продолжается, а пострадавшие рассматривают возможность взыскать компенсацию с администрации отеля.