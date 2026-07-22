Сильные дожди, обрушившиеся на Талсинский край, привели к новым спасательным операциям. Минувшей ночью пожарные эвакуировали человека и собаку из затопленной территории, а в нескольких населенных пунктах продолжают устранять последствия наводнения.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), за ночь спасатели дважды выезжали в волость Кюльциемс, где из-за подъема воды оказались подтоплены жилые территории.

Первый вызов поступил вскоре после полуночи от муниципальной полиции Талсинского края. Спасателей попросили помочь с эвакуацией жителей, однако после прибытия на место люди решили остаться и отказались покидать свои дома.

Примерно через час ГПСС вновь вызвали в тот же район. На этот раз были затоплены территория частного дома и подъездная дорога к нему. Спасатели с помощью специальной спасательной доски эвакуировали человека и собаку, после чего передали их сотрудникам муниципальной полиции.

После этого пожарные проверили расположенные поблизости дома, однако других людей, нуждавшихся в эвакуации, не обнаружили.

История стала одним из эпизодов масштабных последствий ливней, которые обрушились на Талсинский край. За сутки здесь выпало более 74 миллиметров осадков — всего на четыре миллиметра меньше месячной нормы.

Из-за такого объема дождевой воды была прорвана дамба мельничного озера Дурсупе, оказались затоплены прилегающие территории, а несколько дорог получили серьезные повреждения. Среди них — региональная автодорога Юрмала — Талси, где движение было нарушено. Вода также затопила общественные здания в Талси и Пастенде.

Всего за последние сутки ГПСС получила 48 вызовов, из которых 27 были связаны со спасательными работами. Это показывает, что последствия непогоды продолжают ощущаться сразу в нескольких районах страны.