Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Последствия ливней в Талсинском крае: из затопленной территории спасли человека и собаку 1 102

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наводнение в Талси
ФОТО: LETA

Сильные дожди, обрушившиеся на Талсинский край, привели к новым спасательным операциям. Минувшей ночью пожарные эвакуировали человека и собаку из затопленной территории, а в нескольких населенных пунктах продолжают устранять последствия наводнения.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), за ночь спасатели дважды выезжали в волость Кюльциемс, где из-за подъема воды оказались подтоплены жилые территории.

Первый вызов поступил вскоре после полуночи от муниципальной полиции Талсинского края. Спасателей попросили помочь с эвакуацией жителей, однако после прибытия на место люди решили остаться и отказались покидать свои дома.

Примерно через час ГПСС вновь вызвали в тот же район. На этот раз были затоплены территория частного дома и подъездная дорога к нему. Спасатели с помощью специальной спасательной доски эвакуировали человека и собаку, после чего передали их сотрудникам муниципальной полиции.

После этого пожарные проверили расположенные поблизости дома, однако других людей, нуждавшихся в эвакуации, не обнаружили.

История стала одним из эпизодов масштабных последствий ливней, которые обрушились на Талсинский край. За сутки здесь выпало более 74 миллиметров осадков — всего на четыре миллиметра меньше месячной нормы.

Из-за такого объема дождевой воды была прорвана дамба мельничного озера Дурсупе, оказались затоплены прилегающие территории, а несколько дорог получили серьезные повреждения. Среди них — региональная автодорога Юрмала — Талси, где движение было нарушено. Вода также затопила общественные здания в Талси и Пастенде.

Всего за последние сутки ГПСС получила 48 вызовов, из которых 27 были связаны со спасательными работами. Это показывает, что последствия непогоды продолжают ощущаться сразу в нескольких районах страны.

×
Читайте нас также:
#погода #эвакуация #паводок #наводнение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Пограничник
Изображение к статье: Пожар в многоэтажке
Изображение к статье: Самолет Ryanair

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тракторы на поле
Бизнес
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
Изображение к статье: Ноги женщины
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Отравление в бассейне
ЧП и криминал
Изображение к статье: В Риге открылась крупнейшая выставка рисунка в истории Латвии
Культура &
Изображение к статье: Рекордные дожди затопили Талсский край.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Тракторы на поле
Бизнес
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
Изображение к статье: Ноги женщины
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео