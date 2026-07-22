Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пожар в бане под Юрмалой: двух человек эвакуировали через окно, спасатель попал в больницу 0 192

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дом за забором
ФОТО: скриншот видео TV3

Ночной пожар в популярной общественной бане неподалеку от Юрмалы едва не закончился трагедией. Пожарным пришлось спасать людей через окно второго этажа, а во время тушения огня травму получил один из сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

Возгорание произошло в ночь на воскресенье в семейном предприятии Priedaines pirts на улице Дрейлиню. Загорелась дровяная баня, расположенная на первом этаже здания. На место происшествия прибыли подразделения Государственной пожарно-спасательной службы.

По словам командира поста Булдури Лауриса Жердиньша, к моменту прибытия спасателей в доме находились два человека. Их удалось эвакуировать через окно второго этажа.

«По прибытии на место происшествия мы спасли двух человек через окно второго этажа. В 5:39 работы по тушению были завершены. Нам удалось не допустить распространения огня на второй этаж», — рассказал Жердиньш в эфире передачи Degpunktā (ТВ3).

Во время спасательной операции пострадал один из пожарных. Поднимаясь по лестнице, он поскользнулся и упал. Спасателя доставили во 2-ю Рижскую больницу. После обследования серьезных травм у него не обнаружили, однако медики открыли ему больничный лист.

Почему вспыхнул пожар, пока официально не установлено. Работник предприятия Дейвид считает, что причиной могла стать человеческая неосторожность. По его словам, к моменту происшествия посетители уже покинули баню, однако дверца печи осталась открытой.

Владелица предприятия придерживается другой версии. Она предполагает, что причиной мог стать перегрев отопительной системы после трех дней непрерывной работы бани в условиях жаркой погоды. Окончательные выводы о причинах возгорания должны сделать специалисты после расследования.

Priedaines pirts работала почти двадцать лет и пользовалась популярностью не только у жителей окрестностей, но и у гостей региона. В ближайшее время баня останется закрытой из-за серьезных повреждений.

При этом владельцам может помочь страховка — здание было застраховано, поэтому семья рассчитывает получить компенсацию и в будущем восстановить предприятие.

×
Читайте нас также:
#пожар #Юрмала #безопасность #компенсация #баня #травма
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина с телефоном
Изображение к статье: Автомобиль после аварии
Изображение к статье: Хулиганы Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Короед на дереве
Бизнес
Изображение к статье: Прорыв дамбы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Елизавета Дудник.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самолет Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пожар на складе Wildberries
В мире
1
Изображение к статье: Успех
Люблю!
Изображение к статье: Короед на дереве
Бизнес
Изображение к статье: Прорыв дамбы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Елизавета Дудник.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео