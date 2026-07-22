Ночной пожар в популярной общественной бане неподалеку от Юрмалы едва не закончился трагедией. Пожарным пришлось спасать людей через окно второго этажа, а во время тушения огня травму получил один из сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

Возгорание произошло в ночь на воскресенье в семейном предприятии Priedaines pirts на улице Дрейлиню. Загорелась дровяная баня, расположенная на первом этаже здания. На место происшествия прибыли подразделения Государственной пожарно-спасательной службы.

По словам командира поста Булдури Лауриса Жердиньша, к моменту прибытия спасателей в доме находились два человека. Их удалось эвакуировать через окно второго этажа.

«По прибытии на место происшествия мы спасли двух человек через окно второго этажа. В 5:39 работы по тушению были завершены. Нам удалось не допустить распространения огня на второй этаж», — рассказал Жердиньш в эфире передачи Degpunktā (ТВ3).

Во время спасательной операции пострадал один из пожарных. Поднимаясь по лестнице, он поскользнулся и упал. Спасателя доставили во 2-ю Рижскую больницу. После обследования серьезных травм у него не обнаружили, однако медики открыли ему больничный лист.

Почему вспыхнул пожар, пока официально не установлено. Работник предприятия Дейвид считает, что причиной могла стать человеческая неосторожность. По его словам, к моменту происшествия посетители уже покинули баню, однако дверца печи осталась открытой.

Владелица предприятия придерживается другой версии. Она предполагает, что причиной мог стать перегрев отопительной системы после трех дней непрерывной работы бани в условиях жаркой погоды. Окончательные выводы о причинах возгорания должны сделать специалисты после расследования.

Priedaines pirts работала почти двадцать лет и пользовалась популярностью не только у жителей окрестностей, но и у гостей региона. В ближайшее время баня останется закрытой из-за серьезных повреждений.

При этом владельцам может помочь страховка — здание было застраховано, поэтому семья рассчитывает получить компенсацию и в будущем восстановить предприятие.