Проливные дожди переполнили мельничное озеро в Дурсупе, а мощные потоки воды размыли проезжую часть автодороги.
Из-за наводнения жителей пришлось вывозить из затопленной территории, а за сутки спасатели десятки раз выезжали на помощь по всей Латвии.
За последние сутки спасатели дважды выезжали в волость Кюльциемс Талсского края, где сильные ливни вызвали подтопление жилых территорий. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD).
Все фото - LETA.
Первый вызов поступил в 00:16 от муниципальной полиции. Сообщалось, что жителям необходима эвакуация, однако после прибытия спасателей люди решили остаться в своих домах и отказались покидать опасную зону.
Менее чем через час поступил еще один сигнал. Вода затопила территорию жилого дома и подъездную дорогу. С помощью спасательной доски сотрудники VUGD эвакуировали человека и собаку, после чего передали их представителям муниципальной полиции. Затем спасатели обследовали соседние дома, однако необходимости в дальнейшей эвакуации не возникло.
Помимо этого, за сутки спасатели помогали ликвидировать последствия других происшествий. В Екабпилсе из квартиры, где на плите подгорела оставленная без присмотра пища, был спасен человек, которого передали медикам. В квартире был установлен дымовой извещатель.
В волости Эзере Салдусского края спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали человека из автомобиля, съехавшего с дороги, а в волости Дуналка Южно-Курземского края вывели из леса заблудившегося человека и передали его медикам.
Всего за минувшие сутки VUGD получил 48 вызовов, в том числе 27 — на проведение спасательных работ, 7 — на тушение пожаров, еще 14 сообщений оказались ложными.
Спасатели напоминают, что сильные осадки могут быстро сделать привычные дороги и дворы опасными. Жителям рекомендуется не игнорировать предупреждения экстренных служб и при угрозе наводнения не откладывать эвакуацию, если она необходима.
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