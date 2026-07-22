Из-за наводнения жителей пришлось вывозить из затопленной территории, а за сутки спасатели десятки раз выезжали на помощь по всей Латвии.

За последние сутки спасатели дважды выезжали в волость Кюльциемс Талсского края, где сильные ливни вызвали подтопление жилых территорий. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD).

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Первый вызов поступил в 00:16 от муниципальной полиции. Сообщалось, что жителям необходима эвакуация, однако после прибытия спасателей люди решили остаться в своих домах и отказались покидать опасную зону.

Менее чем через час поступил еще один сигнал. Вода затопила территорию жилого дома и подъездную дорогу. С помощью спасательной доски сотрудники VUGD эвакуировали человека и собаку, после чего передали их представителям муниципальной полиции. Затем спасатели обследовали соседние дома, однако необходимости в дальнейшей эвакуации не возникло.

Помимо этого, за сутки спасатели помогали ликвидировать последствия других происшествий. В Екабпилсе из квартиры, где на плите подгорела оставленная без присмотра пища, был спасен человек, которого передали медикам. В квартире был установлен дымовой извещатель.

В волости Эзере Салдусского края спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали человека из автомобиля, съехавшего с дороги, а в волости Дуналка Южно-Курземского края вывели из леса заблудившегося человека и передали его медикам.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 48 вызовов, в том числе 27 — на проведение спасательных работ, 7 — на тушение пожаров, еще 14 сообщений оказались ложными.

Спасатели напоминают, что сильные осадки могут быстро сделать привычные дороги и дворы опасными. Жителям рекомендуется не игнорировать предупреждения экстренных служб и при угрозе наводнения не откладывать эвакуацию, если она необходима.