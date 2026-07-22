При пожаре в девятиэтажном доме на улице Дзелзавас в Риге удалось спасти 22 человека и двух собак. Для семьи, в квартире которой начался пожар, самым тяжелым последствием стала гибель почти всех домашних животных.

Сильный пожар произошел ранним утром во вторник в девятиэтажном жилом доме на улице Дзелзавас в Риге. Возгорание началось в квартире на седьмом этаже, после чего дым быстро распространился по подъезду.

Шесть человек смогли покинуть здание самостоятельно. Еще 16 жильцов пожарные вывели на улицу с помощью спасательных масок. Во время спасательной операции также удалось эвакуировать двух собак.

Один из жильцов квартиры, где начался пожар, рассказал, что проснулся благодаря своей собаке.

«Меня разбудила собака. Проснулся и сначала ничего не понял. Мы сами вышли на улицу, уже ничего не было видно», — вспоминает мужчина.

После пожара квартира оказалась практически полностью уничтожена огнем и дымом. Однако хозяева говорят, что самой тяжелой утратой стали не вещи, а погибшие питомцы.

«Я даже не представляю, что буду делать без них. Погибли маленькая мышка, три кошки и улитки», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) хозяйка квартиры.

По ее словам, во время пожара из террариума сбежала игуана. Пока неизвестно, остается ли она в квартире или успела выбраться наружу. Единственным питомцем, которого женщине удалось вынести из горящего жилья, стал белый попугай.

«Я успела схватить из комнаты попугая. Потом снова побежала назад — хотела спасти еще мышку, но…»

На фасаде дома после пожара видны выбитые окна, а вещи из квартиры оказались разбросаны по деревьям возле здания. Масштаб повреждений свидетельствует о высокой температуре и силе пожара.

Официальная причина возгорания пока не установлена. Однако жильцы предполагают, что пожар мог быть связан со старой электропроводкой, оставшейся после прежних владельцев квартиры.

«Под ламинатом были проложены провода прямо по полу. Я раньше замечала два подгоревших участка, но теперь уже невозможно сказать, что именно стало причиной», — предположила женщина.

Особенно трагичным произошедшее делает то, что семья собиралась прожить в этой квартире всего около недели. В ближайшее время они планировали переехать в новое жилье, но теперь им придется начинать практически с нуля.

Причины пожара устанавливают специалисты, а семье предстоит не только восстанавливать утраченное имущество, но и пережить потерю домашних животных, которых они считали членами семьи.