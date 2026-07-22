Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Спасибо всем, кто делился информацией!» Пропавшая Елизавета Дудник найдена живой 0 306

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елизавета Дудник.
ФОТО: Valsts policija

Хорошая новость пришла вечером 21 июля: ранее пропавшая без вести Елизавета Дудник найдена. Организаторы поисков сообщили, что девушка жива, и поблагодарили всех, кто помогал распространять информацию.

Елизавета Дудник найдена. Об этом сообщили вечером 21 июля в 22:52.

Поисковая операция завершилась благополучно. Обстоятельства обнаружения Елизаветы не уточняются, однако организаторы поисков выразили искреннюю благодарность всем неравнодушным людям, которые откликнулись на призыв о помощи и участвовали в поисках.

«Спасибо всем, кто делился информацией!»

×
Читайте нас также:
#помощь #поиск
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина с телефоном
Изображение к статье: Автомобиль после аварии
Изображение к статье: Хулиганы Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Короед на дереве
Бизнес
Изображение к статье: Прорыв дамбы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Дом за забором
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самолет Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пожар на складе Wildberries
В мире
1
Изображение к статье: Успех
Люблю!
Изображение к статье: Короед на дереве
Бизнес
Изображение к статье: Прорыв дамбы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Дом за забором
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео