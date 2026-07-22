Хорошая новость пришла вечером 21 июля: ранее пропавшая без вести Елизавета Дудник найдена. Организаторы поисков сообщили, что девушка жива, и поблагодарили всех, кто помогал распространять информацию.

Елизавета Дудник найдена. Об этом сообщили вечером 21 июля в 22:52.

Поисковая операция завершилась благополучно. Обстоятельства обнаружения Елизаветы не уточняются, однако организаторы поисков выразили искреннюю благодарность всем неравнодушным людям, которые откликнулись на призыв о помощи и участвовали в поисках.