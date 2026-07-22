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Судья укусила полицейского после конфликта в баре: дело расследует прокуратура 0 53

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстонская полиция

ChatGPT

Судья Харьюского уездного суда Рийна Лембер получила статус подозреваемой по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел во время полицейского вмешательства в конфликт у одного из баров в Старом Таллине.

По версии следствия, женщина во время конфликта укусила сотрудника полиции, однако сама утверждает, что не помнит произошедшего.

Как сообщили в прокуратуре Эстонии, досудебное расследование продолжается, поэтому подробности дела пока не разглашаются.

По данным следствия, вечером 25 апреля полиция прибыла по вызову, связанному с конфликтом между сотрудником службы безопасности бара и женщиной.

Правоохранители решили сопроводить женщину домой. Однако по пути к полицейскому микроавтобусу она, как утверждается, начала сопротивляться, оскорблять сотрудников полиции и укусила одного из патрульных.

После того как информация о происшествии стала известна общественности, Рийна Лембер направила письмо своим коллегам. В нем она заявила, что не помнит деталей случившегося.

«Я оказываю следствию всестороннее содействие, потому что сама хочу понять, что именно произошло и почему это произошло. Мне очень жаль, что такой инцидент вообще случился», — написала судья.

До назначения судьей Лембер работала следователем по делам о наркотиках в полиции, затем — прокурором. С 2014 года она рассматривает гражданские дела в Харьюском уездном суде.

Расследование продолжается, и окончательные выводы о произошедшем будут сделаны после завершения следственных действий. Пока же судья, имеющая многолетний опыт работы в правоохранительной системе, сама утверждает, что не может объяснить обстоятельства инцидента и рассчитывает установить полную картину случившегося.

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#полиция #прокуратура #следствие #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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